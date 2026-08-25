Celle Varazze, un rinforzo per la fascia: ufficiale Mattia Marino

Il Celle Varazze continua a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione di Serie D. Il club biancoblù ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Marino, terzino sinistro classe 2005.

Nato a Reggio Emilia, Marino è cresciuto nel settore giovanile della Reggiana. Il suo percorso è poi proseguito con Bologna, Juventus e Parma, completando la formazione in alcuni dei principali vivai del calcio italiano.

Il debutto tra i grandi è arrivato in Serie D con il Ravenna, esperienza culminata con la promozione in Lega Pro. Successivamente ha vestito anche le maglie di Ancona, Gela e Correggese, continuando ad accumulare esperienza nella categoria.

Terzino mancino di spinta, Marino porta al Celle Varazze corsa, intensità e fisicità, caratteristiche sulle quali il club punta per la stagione 2026/27.