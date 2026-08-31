Celle Varazze, sconfitta alla prima per Amirante: “Non abbiamo ancora novanta minuti nelle gambe”

Un ottimo primo tempo, poi il crollo fisico nella ripresa. Il primo Celle Varazze di mister Savio Amirante viaggia tra alti e bassi e alla fine esce sconfitto dal match di Coppa contro il Millesimo. Decide la doppietta di Gabelli per l’1-2 dell’Olmo-Ferro, non basta il gol di Gabriel Graziani. Comunque il tecnico ha tratto alcune indicazioni importanti dall’ultima sfida prima dell’inizio del campionato.

Commenta Amirante: “Siamo ancora in preparazione, non abbiamo novanta minuti nelle gambe. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nell’unica uscita fatta male in fase di non possesso abbiamo subito gol. Nella ripresa un po’ la stanchezza, un po’ il cambio modulo e un po’ gli errori tecnici ci hanno costretto ad abbassarci. Non siamo stati bravi a reggere e chiudere con il pareggio che sarebbe stato il risultato più giusto“.

Cosa c’è da migliorare? Il mister risponde così: “Bisogna sporcarsi un po’ di più però nella mia idea di calcio voglio che la mia squadra abbia il pallino del gioco, pur sapendo di poter aprirsi a qualche ripartenza. Dobbiamo essere molto più bravi nei contropiedi a sfavore”.

Sul campionato invece Amirante dichiara: “Ci sono quattro o cinque squadre nettamente superiori alle altre, poi dalla sesta in giù è un campionato equilibrato. Noi siamo una squadra nuova, dobbiamo ancora trovare la sinergia giusta anche se i ragazzi stanno facendo molto bene. Il nostro obiettivo è salvarci il prima possibile“.