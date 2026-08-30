Caso Bonaccini, il consigliere Lugani: “Albenga non ha bisogno di questa pubblicità”

Albenga. “Nel giro di appena un mese Albenga è finita due volte all’attenzione nazionale. Non per le sue bellezze, il turismo o le sue eccellenze, ma prima per un evento contestato per i contenuti contro le Forze dell’Ordine e ora per le parole di Stefano Bonaccini, che hanno provocato un nuovo caso politico nazionale. Albenga non ha bisogno di questa pubblicità, soprattutto in un momento in cui molti cittadini manifestano già una forte percezione di insicurezza”. Lo dichiara il consigliere di minoranza ad Albenga Guido Lugani.

“C’è però un aspetto sul quale l’Amministrazione deve fare chiarezza. L’incontro con Bonaccini non era semplicemente un evento privato del PD: con la delibera di Giunta n. 298 del 20 agosto, il Comune ha definito l’iniziativa ‘pienamente condivisibile’ e di ‘rilevante e specifico interesse pubblico’, concedendo gratuitamente Piazza Trincheri, palco e sedie”.

“A questo punto le domande sono semplici: l’Amministrazione comunale, presente all’incontro, condivide le parole pronunciate da Bonaccini? E ritiene ancora che quanto accaduto abbia rappresentato quel ‘rilevante e specifico interesse pubblico’ dichiarato nella delibera? Il PD ingauno, dopo aver avuto dalla città piazza, palco e sedie gratuitamente, dovrebbe almeno interrogarsi sul danno d’immagine prodotto. Albenga merita di finire sui giornali nazionali per ciò che ha di bello. Non per polemiche politiche evitabili”.