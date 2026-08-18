Carcare, minaccia familiare con un coltello e si scaglia contro i carabinieri: denunciata

Carcare/Albenga. A seguito di intervento richiesto alla Centrale Operativa NUE 112, la stazione Carabinieri di Carcare ha denunciato una turista 23enne, residente in Toscana, la quale, in evidente stato di ubriachezza, ha minacciato un familiare con un coltello da cucina della lunghezza di 24 centimetri.

In seguito, in eviente stato di alterazione, la giovane donna si è autoinflitta alcuni tagli sulle braccia.

Inoltre, ha opposto resistenza ai militari intervenuiti sul posto, spintonandoli e insultandoli.

Sempre l’abuso di alcolici ha determinato l’arresto di un 24enne marocchino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale: l’indagato, sottoposto a controllo ad Albenga da parte di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri, ha opposto una strenua resistenza nei confronti dei militari, minacciandoli e colpendoli con calci e pugni.

Una volta arrestato e caricato sulla vettura di servizio, lo straniero ha cominciato a dare testate e calci all’abitacolo, danneggiandolo.