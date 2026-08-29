Carcare, Invernizzi (Fdi): “Cento anni di Fiera del bestiame, patrimonio di storia e identità”

Carcare. “Cento anni di storia sono un traguardo straordinario. L’Antica Fiera del Bestiame di Carcare non è soltanto una manifestazione, ma un patrimonio che racconta il lavoro, le tradizioni e l’identità della Val Bormida”.

Lo dichiara Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che questa mattina ha partecipato alle celebrazioni per il Centenario dell’Antica Fiera del Bestiame, manifestazione patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

All’iniziativa è intervenuto l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Biodiversità Alessandro Piana, che ha portato i saluti di Regione Liguria e letto il messaggio inviato dal ministro Francesco Lollobrigida, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali. Nel suo intervento, il ministro ha definito la Fiera un “pilastro identitario e culturale per la Liguria, la Val Bormida e il Basso Piemonte”, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente da allevatori e produttori.

“Le parole del ministro Lollobrigida testimoniano l’attenzione verso una realtà che rappresenta molto più di una tradizione – prosegue Invernizzi – Agricoltura e allevamento significano lavoro, economia, tutela del territorio, presidio delle nostre aree interne e della biodiversità del nostro territorio. Dietro questi cento anni ci sono generazioni di famiglie che hanno saputo custodire e tramandare un patrimonio prezioso”.

“Un impegno – continua – che trova riscontro anche nell’azione portata avanti dal Governo Meloni e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, che in questi anni hanno posto il settore primario al centro dell’agenda nazionale. Dal rafforzamento degli strumenti a sostegno delle imprese agricole e zootecniche agli interventi per favorire gli investimenti e l’innovazione, fino alla difesa delle produzioni italiane, alla promozione del Made in Italy agroalimentare e alle misure per sostenere le filiere e contrastare le emergenze che hanno colpito gli allevamenti, l’obiettivo è tutelare chi produce e garantire un futuro alle nostre aziende”.

“Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sovranità alimentare, alla qualità e alla tracciabilità delle produzioni, alla tutela delle eccellenze italiane e al ricambio generazionale, perché senza agricoltori e allevatori non c’è soltanto un problema economico: viene meno un presidio fondamentale del territorio, soprattutto nelle aree interne e montane come le nostre. La Fiera di Carcare rappresenta perfettamente questa visione: difendere le nostre radici significa creare le condizioni perché agricoltura e allevamento continuino a essere attività vive, competitive e capaci di offrire lavoro alle nuove generazioni. Una comunità è forte quando guarda al futuro senza dimenticare la propria storia. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale, agli organizzatori, agli allevatori, alle associazioni e a tutti coloro che continuano a rendere possibile questo storico appuntamento”, conclude.