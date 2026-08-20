Cantiere sull’Aurelia tra Savona e Vado, Anas chiarisce: “Ponte chiuso durante le allerte arancioni e rosse”

Savona/Vado Ligure. Anas ha trasmesso ai Comuni interessati e agli altri enti competenti i chiarimenti richiesti in merito alle opere provvisionali di cantiere attualmente presenti nell’alveo del torrente Quiliano, nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte lungo la via Aurelia, tra Savona e Vado Ligure.

Le attività attualmente in corso rientrano nella Fase 1 della cantierizzazione prevista dal progetto, regolarmente approvata e autorizzata dalla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo Savona, rilasciato “in via d’urgenza in considerazione dell’indifferibilità dei lavori necessari al ripristino dell’infrastruttura viaria. Le opere provvisionali presenti nell’alveo, compreso il rilevato temporaneo di cantiere, costituiscono opere necessarie allo svolgimento delle lavorazioni di sottofondazione e alla posa del nuovo impalcato”.

La relativa configurazione è stata oggetto di “specifica modellazione e verifica nell’ambito della progettazione esecutiva che ne ha confermato la compatibilità con il regime di piena del corso d’acqua.”

Anas ricorda che “al termine delle lavorazioni, il rilevato provvisorio e le altre opere temporanee saranno completamente rimossi, con il ripristino delle sezioni di deflusso che verranno inoltre migliorate in corrispondenza della foce del Torrente Quiliano, grazie all’innalzamento di circa 40 centimetri dell’intradosso del nuovo impalcato e alla realizzazione delle opere autorizzate di riprofilatura e rimodellazione dell’alveo”.

“Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla gestione delle condizioni meteorologiche e idrauliche. In caso di allerta meteo gialla le lavorazioni all’interno dell’alveo verranno immediatamente sospese e maestranze e mezzi d’opera allontanati dal corso d’acqua. In caso di allerta arancione o rossa sono previste ulteriori misure di messa in sicurezza del cantiere, compresa l’eliminazione delle opere rimovibili o il loro adeguato ancoraggio”.

Per quanto riguarda la viabilità, Anas ha disposto “specifiche procedure di presidio e monitoraggio dell’infrastruttura e dell’alveo. In caso di allerta arancione o rossa è prevista la chiusura preventiva al traffico del tratto della via Aurelia in corrispondenza del ponte, per l’intera durata dell’allerta, mentre in caso di allerta gialla il tratto sarà costantemente monitorato e potrà essere chiuso qualora le condizioni idrometriche evidenzino potenziali situazioni di pericolo per la circolazione”.

Anas conferma pertanto la “piena conformità e legittimità delle opere provvisionali in corso di realizzazione e il costante rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Idraulica, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza delle lavorazioni, degli utenti della strada e del territorio. Anas è disponibile ad altri eventuali tavoli istituzionali anche con la Prefettura sull’avanzamento dei lavori e le attività di cantiere”.