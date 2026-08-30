Canottieri Sabazia: presentata la nuova identità visiva

Savona. La storica Canottieri Sabazia, pilastro dello sport remiero savonese, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia centenaria. Venerdì 28 agosto, presso la Sala Consiliare del Comune di Savona, la Società ha presentato ufficialmente il suo rebranding completo, simbolo di una trasformazione profonda che unisce il rispetto per le radici al dinamismo necessario per guardare al futuro.

Il nuovo logo: un’evoluzione che racconta la nostra identità Il fulcro del progetto di rebranding è il rinnovamento dell’immagine societaria, un lavoro meticoloso curato dal grafico Samuele Gay, che ha saputo far evolvere il concetto del logo storico. L’obiettivo era creare un simbolo che fosse al contempo un omaggio al passato e un segnale di modernità.

La modifica più rilevante riguarda l’iconografia: i remi, elementi tradizionali, sono stati sostituiti da diverse tipologie di pagaia. Questa scelta non è puramente estetica, ma profondamente simbolica.

“Il nostro nuovo logo non è solo un restyling grafico,” afferma Jacopo Fanciulli, Presidente della Canottieri Sabazia. “È la sintesi del nostro percorso: abbiamo voluto onorare la nostra storia centenaria, inserendo l’anno di fondazione, ma con lo sguardo costantemente rivolto al futuro. Le pagaie, che sostituiscono i remi, rappresentano l’inclusività e la multidisciplinarietà che vogliamo promuovere, abbracciando le sfide della canoa moderna. Ringraziamo Samuele Gay per aver interpretato con grande sensibilità e competenza la nostra evoluzione.”

Il design è stato reso più pulito, giovane e accattivante, capace di comunicare energia fin dal primo sguardo. La continuità rimane un pilastro fondamentale: lo stemma della città di Savona è stato mantenuto in una posizione di rilievo centrale, a ribadire l’indissolubile legame con la città. Il restyling coinvolgerà anche le nuove divise sociali, sia da gara che istituzionali, con grafiche rinnovate che accompagneranno i nostri atleti in ogni competizione.

Una spinta giovane e sportiva per il futuro Questa nuova identità visiva è l’espressione tangibile di una “nuova era”. Le elezioni di inizio anno hanno dato vita a un Consiglio Direttivo rinnovato, guidato dal Presidente Jacopo Fanciulli e dalla Vicepresidente Laura Bentivoglio. L’ingresso di un nutrito gruppo di giovani atleti e tecnici nel Consiglio ha portato nuova linfa vitale e un approccio operativo.

“Siamo entusiasti del nuovo assetto direttivo,” prosegue Fanciulli. “Avere un Consiglio composto da giovani atleti e tecnici, che vivono quotidianamente la realtà della Società da diversi punti di vista, è il nostro valore aggiunto. Sono loro il motore di questa nuova fase: la loro energia e la loro esperienza sul campo sono fondamentali per consolidare la Sabazia e renderla sempre più inclusiva, dinamica e vicina ai cittadini savonesi.”

Resilienza e Proattività: le sfide del progetto “Waterfront” La Società guarda avanti con determinazione. I prossimi mesi vedranno la Sabazia coinvolta direttamente dai lavori di riqualificazione del fronte mare di levante. Presentare oggi questa nuova immagine è un messaggio chiaro rivolto alla città.

“Siamo consapevoli delle difficoltà imminenti legate ai lavori sul fronte mare,” conclude il presidente. “Tuttavia, non ci faremo abbattere. Questa presentazione testimonia la vitalità della Canottieri Sabazia: anche di fronte alle prossime difficoltà logistiche, continueremo ad essere una presenza attiva e propositiva sul territorio. Il significativo ingresso di nuovi atleti nel corso di quest’anno ci incoraggia a rafforzare il dialogo con le scuole savonesi e ad offrire a tutti l’opportunità di avvicinarsi a questo sport”.

Una curiosità: il legame con il mondo dello spettacolo In questa giornata di festa, siamo felici di condividere una coincidenza speciale: oggi esce il nuovo videoclip di Gianna Nannini, che ha scelto la nostra sede e i nostri spazi come location per le riprese, contribuendo a rendere ancora più significativo e visibile questo momento di rinnovamento.

Il Consiglio Direttivo della Canottieri Sabazia.

Presidente: Jacopo Fanciulli

Vicepresidente: Laura Bentivoglio

Consiglieri: Marco Accomo, Emmanuel Cabib, Ettore Delfino, Giovanni Folco, Giulia Pescio, Riccardo Rossi, Giorgio Sogno, Marco Tarditi, Andrea Torelli.