Canoa Master: Ariela Peira della Canottieri Sabazia è campionessa italiana

Castel Gandolfo. Oltre 30 società e 150 atleti hanno partecipato quest’ultimo weekend di agosto ai Campionati Italiani Master a Castel Gandolfo, nel Lazio.

La Canottieri Sabazia è stata rappresentata da Ariela Peira, classe 1983, canoista di grande esperienza avendo iniziato a dodici anni ed avendo al suo attivo numerose medaglie di livello nazionale ed un titolo Italiano nel K4 Senior conquistato nel 2001.

Nella categoria Master B Femminile ha partecipato alla gara del K1 500 metri, classificandosi seconda, ed alla gara del K1 200 m dove ha vinto l’oro ed il titolo di Campionessa Italiana.

“La canoa è sempre stata una mia grande passione. Mi piace la sensazione di libertà che si prova e la velocità mentre si scivola sopra l’acqua – dice Ariela -. Per tanti anni non sono riuscita ad allenarmi per seguire il lavoro e la famiglia. Oggi che i miei tre figli sono cresciuti ho potuto riprendere in mano la pagaia e ritrovare immediatamente quel piacere che mi ha sempre guidato”.

Rispetto alla partecipazione a questi campionati italiani l’atleta della savonese commenta: “Sono molto contenta di essermi espressa al meglio nella gara dei 200 metri, da sempre la mia distanza preferita”. A sottolineare la grande prestazione dell’atleta c’è un crono di grande spessore, il migliore tra tutte le canoiste Master iscritte. “Il bellissimo risultato di oggi mi motiva a continuare ed invito tutte le ragazze che amano il mare e lo sport a provare la canoa, una bellissima disciplina troppo spesso legata ad un immaginario solamente maschile” conclude Ariela Peira.