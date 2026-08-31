Campo solare “Giocaestate” di Boissano: si conclude un’estate di gioco, amicizia e divertimento

Boissano. Ultimo giorno dell’edizione 2026 del campo solare del Comune di Boissano, un appuntamento estivo “atteso e fondamentale per il supporto alle famiglie, che anche quest’anno ha accompagnato bambini e ragazzi durante le settimane estive con un ricco programma di attività, giochi, sport e momenti di socializzazione”.

“Il campo solare rappresenta da anni un importante servizio rivolto alle famiglie di Boissano, offrendo ai bambini un’opportunità di crescita e socializzazione in un ambiente sicuro e stimolante e, al tempo stesso, supportando le famiglie durante il periodo estivo. L’offerta di servizi quest’anno si è arricchita con le giornate di balneazione presso i Bagni Lampara di Loano, che hanno accolto i partecipanti regalando loro giornate all’insegna del mare, del divertimento e della spensieratezza, concludendo nel migliore dei modi un’esperienza”.

“Siamo davvero molto soddisfatti del grande successo ottenuto dal campo solare quest’anno – dichiara il sindaco di Boissano Paola Devincenzi – La partecipazione e l’entusiasmo dimostrati dai bambini sono la conferma di quanto sia importante continuare a investire in servizi e iniziative dedicate ai più giovani. Il campo solare non è soltanto un servizio per le famiglie, ma è soprattutto un luogo nel quale i nostri bambini possono stare insieme, divertirsi, fare nuove esperienze e costruire relazioni. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa e, in modo particolare, Graziella e tutto lo staff dei Bagni Lampara di Loano, che quest’anno hanno ospitato il nostro campo solare e hanno messo a disposizione dei bambini i loro spazi, permettendo di vivere delle splendide giornate al mare”.

“Il grande numero di bambini iscritti al servizio, di fatto raddoppiato negli ultimi due anni, pur richiedendo uno sforzo organizzativo notevole, è stato la conferma dell’ottimo lavoro di programmazione svolto dall’Amministrazione nel corso degli ultimi anni – conclude il sindaco Paola Devincenzi – Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento, oltre agli uffici comunali per il loro costante ed attento lavoro, anche all’ASD Atletica Arcobaleno, agli operatori, agli educatori, alla Protezione Civile, alla Croce di Malta e a tutti coloro che hanno lavorato quotidianamente per garantire ai partecipanti un’estate ricca di attività e di occasioni di incontro, così come alle famiglie che hanno scelto di affidare i propri bambini al servizio. E non finisce qui! Siamo al lavoro per programmare iniziative e servizi per il nuovo anno scolastico con l’obiettivo di agevolare le famiglie e rendere il periodo scolastico ancora più interessante e stimolante per grandi e piccini.”