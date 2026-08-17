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Serie d

Calciomercato Millesimo: ecco Lorenzo Odorico, giovane portiere scuola Juventus

Il classe 2009 è il dodicesimo innesto dei giallorossi

Generico agosto 2026

Il Millesimo ha annunciato il dodicesimo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D: arriva in giallorosso Lorenzo Odorico, portiere classe 2009.

Lorenzo cresce e si forma nel settore giovanile della Juventus. Dalla Juventus passa alla Cheraschese dove si fa notare e si trasferisce al Chisola. Nella stagione 2024/2025 ha collezionato ben 12 clean sheet in 15 presenze e vinto 4 titoli con il Chisola U16: Campionato, Gold Cup, Titolo Regionale e la Supercoppa.

Il commento della società: “A Lorenzo diamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con noi. Benvenuto in giallorosso”.

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