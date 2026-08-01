Calcio, mister Daniele Poggi: “Ringrazio le società che mi hanno cercato, ora sono pronto a rimettermi in gioco”

Albenga. Dopo la fine del rapporto con l’Albingaunia, Daniele Poggi si è preso un periodo di pausa per ricaricare le energie. L’ex tecnico bianconero racconta i suoi ultimi mesi ma ora vuole guardare al futuro.

“Mi sto godendo un po’ di tempo libero che da parecchio non riuscivo ad avere – spiega Poggi -. Mi sono dedicato agli amici, alla famiglia e a qualche vacanza. Quando riesci a staccare puoi anche meditare meglio sulle cose e fare un po’ il punto della situazione”.

Diverse le realtà locali che si erano interessate a lui, ma il tecnico ammette di non essersi sentito subito pronto a ripartire: “Colgo l’occasione per ringraziare tutte le società che mi hanno cercato appena è uscita la notizia che non sarei rimasto ad Albenga. In quel momento, però, probabilmente non ero ancora mentalmente pronto: non mi era scattata quella cosa che mi permettesse di accettare o ripartire subito”. Ora il quadro è cambiato: “Sono molto più lucido e ho capito cosa voglio fare. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante, indipendentemente dalla categoria, ma con un progetto in cui credo e che mi piace, mi rimetterò subito in gioco”.

Sul ripescaggio dell’Albingaunia in Promozione: “Quest’estate parlavo con i ragazzi del mio staff e con alcuni giocatori della rosa e avevo la sensazione che potesse succedere qualcosa di speciale. L’ho sempre detto: lo sentivo nell’aria e ci siamo ripetuti più volte che potevamo fare qualcosa di importante. Alla fine, attraverso una strada diversa ma non per demeriti, è arrivato il terzo posto dello scorso campionato. Un risultato che andava oltre le aspettative che c’erano intorno a noi. Ce lo siamo meritati e sono davvero felice per la piazza, per i tifosi e per i ragazzi”.

“Quando finiscono le stagioni bisogna sempre analizzare tutto con lucidità e ricordarsi da dove si è partiti. Due anni fa c’era una situazione difficile, con il rischio concreto di non riuscire nemmeno a ripartire e con appena cinque ragazzi in rosa. L’anno successivo, praticamente inserendo solo qualche elemento, siamo riusciti a ottenere una promozione. Penso sia qualcosa di impensabile se guardiamo a due anni fa. E questo fa capire il lavoro che c’è stato dietro. Posso solo ringraziare tutti i ragazzi che ho allenato e tutti i componenti del mio staff: abbiamo fatto qualcosa di importante e questa è la gratificazione più grande. Le frasi che hanno scritto i Fedelissimi mi fanno piacere, un altro bel traguardo raggiunto”.

Il gruppo di tifosi bianconeri, infatti, ha scritto questo su mister Poggi e staff: “Gli ultimi ma non meno importanti “grazie”, anzi per noi tifosi sono inevitabilmente quelli che rimarranno ed emozionano maggiormente, fanno a tutti i giocatori ed allo staff tecnico (Berra, Giampá, Ricotti, Tortarolo) di mr. Poggi perché il terzo posto della passata stagione, voluto difeso e rincorso fino all’ultima partita ha permesso all’ Albenga di avere questa inaspettata possibilità di essere promossa. Daniele diventa così il più giovane allenatore sulla panchina ingauna ad ottenere un salto di categoria per la nostra maglia”.

Il tecnico ingauno continua a ribadire il rispetto per la decisione presa dal club: “La società ha fatto una scelta e io la rispetto. Da parte mia non ho nulla da rimproverarmi, né per quanto riguarda il mio lavoro né quello dei ragazzi dello staff. Abbiamo alzato l’asticella, come si voleva fare. I rapporti sono rimasti assolutamente intatti. Quello che mi rende più orgoglioso è stato il riconoscimento ricevuto dalla piazza, dai tifosi e dai ragazzi. Nel calcio, ma anche nella vita, credo sia questa la cosa più importante. Lascio un ricordo positivo e, se un giorno dovessi tornare, sono sicuro che troverei ancora persone pronte ad accogliermi”.