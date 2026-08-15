Calcio, le amichevoli di Ferragosto: perde il Savona, goaleada Cairese e due 0 a 0

Celle Varazze 0 – 0 Pietra Ligure

Tante squadre hanno deciso di programmare amichevoli nella serata del 14 agosto. All’Olmo-Ferro, il Celle Varazze (Serie D) di mister Amirante ha pareggiato 0 a 0 contro l’ambizioso Pietra Ligure di mister Moraglia.

Gli schieramenti iniziali. Celle Varazze: Atzori, Miragliotta, Scarrone, Squarzoni, Donaggio, Lustosa, Padovan, Annaloro, Graziani, Sarpa, Traniello. A disposizione: Mitu, Ghigliotti, Turone, Di Battista, Calcagno A., Armini, Birzò, Pinilla, Ressia, Calcagno F. Pietra Ligure: Vernice, Leo, Ravoncoli, Balla, Giglio, Dominici, Rovere, Aspesi, Fatnassi, Insolito. A disposizione: Duberti, Mazzon, Bigaglia, Pulito, Secco, Castrofilippo, Farrauto, Celella.

S.F. Loano 3 – 1 Savona

La S.F. Loano batte in casa il Savona. La squadra di Brignoli (nella foto) parte con alte ambizioni nel prossimo campionato di Promozione mentre gli Striscioni dovrebbero giocare in Eccellenza, in attesa del responso del 19 agosto. I loanesi sono passati avanti con Auteri, il Vecchio Delfino ha pareggiato con Sogno, secondo goal “amichevole” dopo quello contro la Sampdoria. Le reti poi di Bonifazio e Carastro hanno regalato il successo ai ponentini.

La San Francesco Loano ha iniziato la partita con Scalvini, Siriu, Di Bella, Colantonio, Oxhallari, Addiego, Sina, Di Lorenzo, Carastro, Auteri, Belvedere. A disposizione: Metani, Raso, Arzarello, D’Aiuto, Alberto, Gasco, Bonifazio, D’Andrea, Hamati, Ferrara, Mehmetaj, Rizzonato.

Mister Carlo Sapero ha deciso di schierare all’inizio Agostino, Lingua, Calcagno, Galli, Pili, Zhao, Somma, Silvestri, Sogno, Croce, Enzi. A disposizione: Berruti, Sadiku, Giubergia, Covelli, Castiglione, Cattaneo, Fabbri, Avolio, Toskaj, Rignanese, Burchi.

Carcarese 0 – 0 Acqui

Seconda uscita per la formazione di mister Valmati, dopo la pirotecnica sconfitta 4-3 contro la Saviglianese. Pareggio a reti bianche contro i piemontesi dell’Acqui, che giocheranno nel campionato di Promozione. Orfana di Spozio, che ha appeso gli scarpini al chiodo, la fascia di capitano della Carcarese è stata indossata da Francesco Brignone.

La Carcarese è scesa in campo con Cirillo, Pavese, Ravera, Prato, Di Mattia, Zunino, Piazza, Berretta, Erhanon, Brignone, Cancellara. A disposizione: Saettone, Horma, Angeli, Moretti, Berruti, Diamanti, Babliuk, Akkari, Chiarlone.

Cairese 6 – 1 Finale

La partita con la sproporzione di valori maggiore sulla carta. I gialloblù sono appena retrocessi dalla Serie D, mentre il Finale l’anno scorso ha chiuso fuori dai playoff di Promozione. Quest’anno punta invece ai primissimi posti dopo un mercato di livello. La formazione di Buttu è andata in goal con Facello, Alessandro Casazza, Graziani, Capra, Freccero ed Hernandez dilagando della ripresa. Primo tempo terminato 2-1 con la rete finalese siglata dall’ex Kosiqi.

Il Finale ha schierato Canevari, Ricci, Bovio, Moretti, Bellotti, Tona, Brovida, Vittori A., Kosiqi, Pirotto e Canepa. Della partita anche Canonica, Amatruda, Crovella, Pellegrini, Ballone, Saracco, Preda, Santonastaso e Becco.