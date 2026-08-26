Calcio, la Carcarese si aggiudica il Memorial Zizzini: secondo il Savona e terzo il Cengio

CARCARESE-SAVONA 2-1 (12’ Babliuk, 43’ Calcagno, 44’ Szerdi)
49’ Triplice fischio, la Carcarese si aggiudica il triangolare
44’ GOL CARCARESE! ancora a rete su palla inattiva: questa volta segna Szerdi su punizione
43’ PAREGGIA IL SAVONA! Su punizione di Fabbri, incornata di Calcagno su cui non può arrivare Cirillo
40’ Servizio di Calcagno per Cosentino che di testa manda a lato
31’ Punizione di Sogno dal limite, conclusione angolata che finisce fuori
20’ Sugli sviluppi di un corner, ci riprova ancora Piazza dal limite, conclusione insidiosa ma Agostino è attento e fa suo il pallone
18’ Piazza ci prova con il mancino dal limite, Agostino blocca senza problemi
12’ VANTAGGIO CARCARESE! Agostino rinvia e regala il pallone a Babliuk che da 25 metri con un bellissimo pallonetto segna l’1-0
7’ Cross di Berruti dalla destra, Brignone per un soffio non riesce in area a incornare il pallone
6’ Inizia a piovere al Corrent
Via all’ultima sfida del Memorial Zizzini, fischio d inizio alle 22:07. Per aggiudicarsi il triangolare la Carcarese deve vincere, al Savona basta il pari
CARCARESE-CENGIO 1-1 (29’ Pavese, 43’ Bonifacino)
45’ Punizione di Erhahon, conclusione centrale, Ranieri blocca in due tempi! Ultima azione del match, triplice fischio. Finisce in pari
43’PARI! Mancino da fuori di Siri, Saettone non blocca, prova ad approfittarne Rovere in area piccola, ma il portiere si oppone, non riesce invece a salvare sulla conclusione ravvicinata dell’ex Bonifacino
39’ bell’occasione per il Cengio: cross di Siri sul secondo palo per Briano che colpisce di testa, Saettone fa suo il pallone
32’ Carcarese ancora pericolosa su corner, questa volta con il colpo di testa di Babliuk che si spegna sul fondo
31’ Sunday carica il mancino dal limite: conclusione potente ma imprecisa
29’ GOOOOOL! Corner dalla destra, Pavese colpisce al volo e porta in vantaggio la Carcarese
28’ Infortunio di Gillardo che regala il pallone a Chiarlone in area, l’attaccante locale calcia centrale e Rizzo salva i suoi. Corner per la Carcarese
26’ Punizione dalla destra per i biancorossi, Angeli di testa manda sul fondo
20’ Destro dalla distanza di Moretti: palla sopra la traversa
16’ Occasione per il vantaggio biancorosso: Erhahon la mette in mezzo per Piazza che colpisce di prima, bravo Rizzo ad opporsi con i piedi
10’ Filtrante perfetto per Chiarlone che davanti al portiere non riesce ad essere incisivo, il suo sinistro è debole, il difensore allontana
6’ Punizione dai 20 metri per il Cengio, batte Zizzini: conclusione tesa ma non impensierisce Saettone
5’ Punizione dalla destra per la Carcarese, Bertoni in area colpisce di testa ma non riesce a centrare lo specchio della porta
2’ Traversone di Babliuk dalla sinistra, bravo in difensore granata a deviare in angolo impedendo a Erhahon in agguanto di toccare la sfera
La seconda gara, tutta valbormidese, inizia alle 21:03
CENGIO-SAVONA 0-2 (12’ Fabbri, 25’ Cosentino)
45’ Finisce il primo match del Memorial Zizzini, il Savona vince 2-0, Cengio subito in campo con la Carcarese
44’ Numero di Sassari sulla sinistra, crossa in area piccola, Pesce rischia l’autogol cercando di allontanare, Gallesio salva i granata spazzando via
42’ Mano di Toskaj al limite, punizione per il Cengio: la batte Siri, Agostino si distende e manda in angolo
38’ Silvestri dalla sinistra serve sul primo palo Fabbri che colpisce al volo d’interno, palla sul fondo
33’ Azione personale di Silvestri che salta due avversari e ci prova dalla distanza, Rizzo blocca in due tempi
27’ Punizione dal limite per il Cengio: Gamba batte sulla barriera, la palla arriva a Siri che ci prova da lontanissimo, conclusione troppo debole per impensierire Agostino
25’ BIS BIANCOBLU! Toskaj dalla sinistra per Cosentino che di testa segna il raddoppio del Savona
23’ Punizione dai 24 metri, Silvestri allarga sulla destra per Gnecchi che entra in area e calcia, ma viene murato dalla difesa, angolo per il Savona
14’ Punizione di Silvestri dalla trequarti: Cattaneo in area colpisce di testa, palla sul fondo
12’ GOL SAVONA! Il destro centrale di Fabbri non lascia scampo a Rizzo
8’ Si fa vedere anche il Savona con Bogarin che la passa a Gamba che controlla e calcia, Agostino para e Sadiku spazza via
7’ Ancora Savona: Cosentino per Silvestri che calcia di sinistro dal limite, bravissimo Rizzo ad opporsi
4’ Bella azione del Savona, Cattaneo dalla destra serve Fabbri che di prima fa tremare la traversa
1’ si parte alle 20:02
Carcare. Torna al Corrent l’appuntamento d’agosto con il Memorial Riccardo Zizzini e anche l’edizione 2026 vedrà a confronto i padroni di casa della Carcarese con Cengio e Savona.
Inizio programmato alle ore 20:00, quando scenderanno in campo Cengio e Savona, durata dei match 45’. Dopo una breve pausa, alle 21:00 la perdente della prima sfida se la vedrà con la Carcarese che successivamente affronterà la vincente (ore 22:00).
Il triangolare vedrà due categorie a confronto: l’Eccellenza di Carcarese e Savona che potrebbero già affrontarsi ai quarti di Coppa Italia in caso di vittoria nella doppia sfida rispettivamente con Molassana e Cairese (l’andata andrà in scena questo weekend), mentre il Cengio del figlio di Riccardo, Marco Zizzini, milita in Prima Categoria.
Guardando alle passate edizioni, la prima è stata vinta dalla Carcarese, mentre la seconda dal Savona.
LE FORMAZIONI
CARCARESE: 1 Cirillo, 2 Moretti, 3 Mantero, 4 Prato, 5 Di Mattia, 6 Ravera, 7 Berretta, 8 Bertoni, 9 Szerdi, 10 Brignone, 11 Babliuk, 12 Saettone, 13 Pavese, 14 Piazza, 15 Di Giosia, 16 Berruti, 17 Chiarlone, 18 Angeli, 19 Erhahon, 20 Cancellara
CENGIO: 1 Rizzo, 2 Gallesio, 3 Castellano, 4 Bausano, 5 Venturino, 6 Bonifacino, 7 Freccero, 8 Bogarin, 9 Zizzini, 10 Siri, 11 Rovere, 12 Ranieri, 13 Briano,14 Pesce, 15 Gamba, 16 Croce, 17 Caruso, 18 Sylla, 19 Dematteis, 20 Volga, s.n. Gillardo
SAVONA – GARA CON IL CENGIO: 1 Agostino, 2 Cattaneo, 3 Sadiku, 4 Covelli, 5 Toskaj, 6 Zhao, 7 Gnecchi, 8 Silvestri, 9 Cosentino, 10 Fabbri, 11 Sassari, 12 Valenti, 13 Pili, 14 Burchi, 15 Somma, 16 Cauteruccio, 17 Calcagno, 18 Rignanese. GARA CON LA CARCARESE: 1 Agostino, 2 Calcagno, 3 Genetto, 4 Giubergia, 5 Schirru, 6 Pili, 7 Cauteruccio, 8 Galli, 9 Sogno, 10 Somma, 11 Castiglione, 12 Valenti, 13 Zhao, 14 Fabbri, 15 Gnecchi, 16 Cosentino, 17 Sassari, 18 Rignanese, 19 Cattaneo