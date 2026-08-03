Calcio, il finalese Debenedetti andrà in prestito al Cesena in Serie B

Nuova avventura in arrivo per Alessandro Debenedetti. Il centravanti ex Finale è stato ingaggiato dal Cesena: il club con il ds Andrea Mancini hanno concordato il prestito con il Genoa, firma e annuncio sono attesi a stretto giro.

Reduce dall’esperienza all’Entella, l’attaccante classe 2003 si prepara così a misurarsi con una nuova sfida in Serie B, questa volta con i colori bianconeri dei cesenati.

Sarà allenato da Alessandro “Alino” Diamanti, ex giocatore con una lunga carriera in Serie A e in Nazionale.