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Accordo raggiunto

Calcio, il finalese Debenedetti andrà in prestito al Cesena in Serie B

I cesenati del ds Mancini strappano il prestito del centravanti classe 2003 di proprietà del Genoa. Sarà allenato da "Alino" Diamanti

Alessandro Debenedetti
Debenedetti ai tempi del Finale

Nuova avventura in arrivo per Alessandro Debenedetti. Il centravanti ex Finale è stato ingaggiato dal Cesena: il club con il ds Andrea Mancini hanno concordato il prestito con il Genoa, firma e annuncio sono attesi a stretto giro.

Reduce dall’esperienza all’Entella, l’attaccante classe 2003 si prepara così a misurarsi con una nuova sfida in Serie B, questa volta con i colori bianconeri dei cesenati.

Sarà allenato da Alessandro “Alino” Diamanti, ex giocatore con una lunga carriera in Serie A e in Nazionale.

 

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