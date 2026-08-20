Calcio dilettanti: settimana all’insegna di mercato e amichevoli di lusso

Amichevoli incrociate e “di prossimità” per le savonesi impegnate in Serie D.

Il Millesimo ha battuto 2-0 la Carcarese in amichevole, goal di Cappellari e Villa. Domenica, esordio al Viglino contro la Fezzanese nei preliminari di Coppa Italia. Anche il Celle Varazze ha sfidato una squadra di Eccellenza. Le civette hanno perso 2-1 contro l’Arenzano di mister Grandoni.

Ormai una classica dell’estate, la Sanremese ha superato 5-0 al Riva di Albenga l’Albingaunia mettendo in evidenza lo scarto di ben due categorie: Serie D vs Promozione. La Cairese, ospite del Ceriale, ha battuto i rivieraschi 2-1 con una doppietta di Gandolfo. Nel genovese, è finita 1 a 1 tra Genova Calcio e Angelo Baiardo.

Passando al mercato. Ancora un innesto per la Priamar Liguria. Il ds Fazio ha annunciato l’arrivo del difensore classe 1996 Mattia Frumento.

In Seconda Categoria, la neonata società Rocchetta, dopo l’annuncio di mister Pansera, ha iniziato a ufficializzare una serie di giocatori: Alessio Perrone, Marco Veneziano, Tomaso Pastorino, Alkidio Tirana, Massimiliano Luongo, Mattia Carta e Xhovani Hublina.