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Cairo Montenotte: nuovi servizi e uffici aperti per tutto agosto nella sede Confcommercio

Coordinatore e responsabile della sede è Pierpaolo Carle, commercialista e revisore legale, che esercita la professione dal 1985

Pierpaolo Carle

Cairo Montenotte. La sede di Confcommercio di Cairo Montenotte in via Roma 99 (angolo con piazza della Vittoria) conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per commercianti e imprese della Valbormida, garantendo assistenza e servizi di prossimità. L’ufficio resterà regolarmente aperto per tutto il mese di agosto, assicurando continuità nell’attività di supporto alle aziende del territorio.

Nella sede è possibile usufruire dei servizi di Ascomservizi per la gestione di paghe e contabilità, dello sportello Fidicomtur per l’accesso al credito e la consulenza sui bandi di finanziamento, di Liguria University, che offre percorsi universitari digitali in collaborazione con gli atenei Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma, e di Confcommercio Academy, con un’ampia proposta di corsi di formazione obbligatori e professionalizzanti.

A questi si aggiunge la possibilità di attivare direttamente SPID, PEC e firma elettronica, strumenti ormai indispensabili per la gestione delle pratiche amministrative e dei servizi digitali.

“Con la sede di Cairo Montenotte, Confcommercio rinnova il proprio impegno a garantire una presenza capillare sul territorio, offrendo servizi sempre più completi e vicini alle esigenze delle imprese della Val Bormida, anche durante il periodo estivo”, spiega il vicepresidente di Confcommercio Savona, Giuseppe Molinari.

Coordinatore e responsabile della sede è Pierpaolo Carle, commercialista e revisore legale, che esercita la professione dal 1985.

“Grazie all’organizzazione capillare e minuziosa di Confcommercio Savona è finalmente possibile fornire ai clienti risposte adeguate e immediate nei settori più particolari quali corsi di formazione, accesso al credito, partecipazione ai bandi, e molti altri servizi. Si tratta di un valore aggiunto di primaria importanza”.

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