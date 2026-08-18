Agg ore 18.35 Come riferito dall’assessore Marco Dogliotti, sul posto stanno attualmente operando più di quaranta tra vigili del fuoco e volontari di protezione civile e Aib. In particolare, sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Cairo Montenotte e dalla sede centrale di Savona. In supporto è stata inoltre attivata una squadra del comando provinciale di Genova.

Le operazioni sono coordinate sul posto dall’Ucl (Unità di Crisi Locale), con la presenza del funzionario di servizio. Il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) sta coordinando l’intervento dei mezzi aerei, con un canadair e due elicotteri regionali impegnati nelle operazioni di contrasto alle fiamme.

Le fiamme si sono “spostate” in direzione di Dego e minacciano le case dei Vignaroli, la più antica borgata di Cairo. Considerata la vicinanza dell’incendio ad alcune abitazioni, l’evento è stato classificato come “incendio di interfaccia”. In via precauzionale, quattro persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni.

Le squadre dei Vigili del Fuoco e gli altri operatori presenti sul posto stanno proseguendo le operazioni per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Cairo Montenotte. Allarme nel comune di Cairo Montenotte per un incendio boschivo divampato nel pomeriggio di oggi in località Chinelli.

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Incendio boschivo a Cairo Montenotte

Stando alle prime informazioni, la segnalazione è scattata poco dopo le 16.00 di oggi pomeriggio per il denso fumo visto fuoriuscire dall’area boschiva.

Immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari dell’Aib locale, impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Secondo quanto appreso, infatti, il fronte di fuoco che si è generato pare sia abbastanza esteso.

Pompieri e personale a terra stanno intervenendo per contenere il rogo ed evitare una possibile e ulteriore sua propagazione che, nonostante sia una zona rurale, potrebbe interessare anche le abitazioni più limitrofe.

A scopo precauzionale, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione, dalle rispettive abitazioni, di un anziano e di una madre con suo figlio.