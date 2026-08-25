  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Eccellenza

Cairese, ufficiale l’arrivo di Ettore Bodrato

Il portiere classe 2007 arriva in gialloblù dopo le esperienze in Serie D con Ligorna, Desenzano e Lavagnese

Generico agosto 2026

La Cairese ha ufficializzato un nuovo innesto per la Prima Squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza. Il club gialloblù ha annunciato l’arrivo di Ettore Bodrato, portiere classe 2007.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, Bodrato ha già maturato esperienza nel calcio dei grandi, disputando alcune stagioni in Serie D.

Il giovane portiere ha vestito le maglie di Ligorna, Desenzano e Lavagnese, accumulando così esperienza importante nonostante la giovane età.

Ora per Bodrato si apre una nuova avventura con la Cairese, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e mettersi a disposizione della squadra nel prossimo campionato di Eccellenza.

La società ha dato il benvenuto al nuovo acquisto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni.

Più informazioni
leggi anche
Generico agosto 2026
Coppa italia
Fezzanese, Matteo Stradini: “La Serie D è un campionato sporco, bisogna essere maliziosi”
Generico agosto 2026
Post partita
Fezzanese, Ponte dopo la sconfitta con il Millesimo: “Hanno meritato, ma ottima prestazione”
Generico agosto 2026
Intervista
Ceriale, Beluffi suona la carica: “Vogliamo far vedere quello che valiamo”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.