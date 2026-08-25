Cairese, ufficiale l’arrivo di Ettore Bodrato

La Cairese ha ufficializzato un nuovo innesto per la Prima Squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza. Il club gialloblù ha annunciato l’arrivo di Ettore Bodrato, portiere classe 2007.
Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, Bodrato ha già maturato esperienza nel calcio dei grandi, disputando alcune stagioni in Serie D.
Il giovane portiere ha vestito le maglie di Ligorna, Desenzano e Lavagnese, accumulando così esperienza importante nonostante la giovane età.
Ora per Bodrato si apre una nuova avventura con la Cairese, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e mettersi a disposizione della squadra nel prossimo campionato di Eccellenza.
La società ha dato il benvenuto al nuovo acquisto, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni.