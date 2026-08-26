Cagnolina e sette cuccioli ritrovati nei boschi di San Bernardo in Valle a Savona: appello del cuore per l’adozione

Savona. Ieri martedì 25 agosto nel bosco di San Bernardo in Valle a Savona sono stati ritrovati una cagnolina ed i suoi sette cuccioli.
Gli animali, tutti senza chip, sono stati presi in carico dalla sezione savonese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e dal canile di Savona.
Per informazioni è possibile contattare l’Asl veterinaria al numero 019.8405879 oppure le Ambulanze Veterinarie Italia al numero 331.4824724.
In caso di mancato reclamo, dopo l’espletamento delle pratiche di microchippatura e profilassi, chi fosse interessato ad adottarli può contattare il numero 019.264716 dalle 8.30 alle 11.30.
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