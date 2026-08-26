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Cagnolina e sette cuccioli ritrovati nei boschi di San Bernardo in Valle a Savona: appello del cuore per l’adozione

Chi fosse interessato ad adottarli può contattare il numero 019.264716 dalle 8.30 alle 11.30

Generico agosto 2026

Savona. Ieri martedì 25 agosto nel bosco di San Bernardo in Valle a Savona sono stati ritrovati una cagnolina ed i suoi sette cuccioli.

Gli animali, tutti senza chip, sono stati presi in carico dalla sezione savonese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane e dal canile di Savona.

Per informazioni è possibile contattare l’Asl veterinaria al numero 019.8405879 oppure le Ambulanze Veterinarie Italia al numero 331.4824724.

In caso di mancato reclamo, dopo l’espletamento delle pratiche di microchippatura e profilassi, chi fosse interessato ad adottarli può contattare il numero 019.264716 dalle 8.30 alle 11.30.

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