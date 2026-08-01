Borghetto, una settimana di eventi gratuiti tra laboratori per bambini ed escursioni nella natura

Borghetto Santo Spirito. L’estate continua con un ricco calendario di iniziative gratuite dedicate a grandi e piccini, tra laboratori creativi ed escursioni alla scoperta del territorio.

Lunedì 3 agosto alle ore 16.00 appuntamento con “Spazio bimbi – Biblioestate 2026”. Nel Giardino Stefano Pittaluga si terrà il laboratorio gratuito “Al mare!”, dedicato ai bambini dai 3 anni.

I piccoli partecipanti realizzeranno un originale ricordo delle vacanze al mare utilizzando materiali di riciclo, in un pomeriggio all’insegna della fantasia, della manualità e del divertimento. Al termine dell’attività sarà offerta una gustosa merenda a tutti i bambini presenti.

Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione che si può effettuare presso:

la Biblioteca Civica di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 0182 97 30 16 – mail biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it;

l’ufficio IAT comprensoriale di Piazza Libertà 1, tel. 338 21 86 439

In caso di maltempo o di caldo eccessivo, il laboratorio si svolgerà presso la Biblioteca Civica.

Per gli amanti della natura, sono invece in programma due passeggiate guidate alla scoperta della macchia mediterranea nell’area di Castello Borelli e Monte Piccaro, accompagnate da una guida

naturalistica.

Le escursioni si terranno: Martedì 4 agosto, alle ore 9.30 e Mercoledì 5 agosto, alle ore 16.30. Le visite guidate sono completamente gratuite. È richiesta la prenotazione entro le ore 17.00 del giorno precedente. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente. Info e prenotazioni 333.8771184. Ritrovo Piazza Madonna della Guardia

“Tre occasioni per vivere l’estate all’aria aperta, tra creatività, divertimento e la scoperta delle bellezze del nostro territorio”, afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Carolina Bongiorni.

Per informazioni

Biblioteca Civica -Palazzo E. Pietracaprina – Centro Sistema Bibliotecario Val Varatella

Tel. 0182 973016 – mail: biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it

Sito: www.sistemabibliotecariovalvaratella.it