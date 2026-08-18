Borghetto, tutto pronto per la “Notte dei fuochi” con spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico

Borghetto SS. Torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate, sabato 22 agosto, su piazza Marinai, seconda Notte dei fuochi, lo spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico.

A partire dalle 22, il cielo di Borghetto Santo Spirito si animerà con giochi di luce e colori che lasceranno il pubblico con il naso all’insù, tra scenografie luminose e composizioni pirotecniche.

Dopo il primo spettacolo, che ha aperto il doppio appuntamento estivo con “Le notti dei fuochi”, la serata del 22 agosto offrirà una nuova sequenza di effetti luminosi e composizioni pirotecniche, visibili da diversi punti del litorale.

Anche in questa occasione saranno utilizzati fuochi a basso impatto acustico, scelti per limitare la componente sonora. Una formula che permette di mantenere il fascino e la spettacolarità dei fuochi d’artificio, con una maggiore attenzione al benessere degli animali e alle persone particolarmente sensibili ai rumori forti ed improvvisi.

In caso di condizioni meteo avverse, lo spettacolo sarà rinviato a giovedì 27 agosto, alle 22.

“Con il secondo appuntamento de Le notti dei fuochi salutiamo uno degli eventi che ogni estate riesce a coinvolgere un pubblico numeroso. Abbiamo voluto confermare la scelta del basso impatto acustico, perché crediamo sia possibile offrire uno spettacolo coinvolgente, prestando, allo steso tempo, maggiore attenzione alle esigenze di tutti. Vi invitiamo a godervi questa serata e a lasciarvi sorprendere ancora una volta dai colori dei fuochi”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Turismo, Carolina Bongiorni.