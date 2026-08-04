Borghetto, Beppe Braida protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Una Estate Incantata”

Borghetto Santo Spirito. Terzo appuntamento per “Risate & Magia”, la rassegna estiva che porta sul lungomare grandi protagonisti della comicità e dell’intrattenimento.

L’appuntamento, in programma giovedì 6 agosto alle ore 21.30 nella suggestiva Piazza Marinai d’Italia, affacciata sul mare, vedrà salire sul palco Beppe Braida con il suo nuovo spettacolo “Piano B“.

Volto amatissimo della televisione, Beppe Braida è conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Zelig, dove ha conquistato il pubblico con il celebre tormentone “Attentato!” e per la conduzione di Colorado. Grazie alla sua comicità brillante, pungente e mai banale, capace di ironizzare sull’attualità e sui protagonisti della vita pubblica italiana, si è affermato come uno dei comici più apprezzati del panorama nazionale.

“Piano B” è uno spettacolo travolgente, un’ora di risate a ritmo serrato in cui il pubblico diventa protagonista. Perché senza il pubblico non esiste spettacolo e con il pubblico la festa può davvero cominciare. Se siete stanchi della solita serata sul divano davanti alla televisione, allora è il momento di scegliere un vero “Piano B”. Come ama dire lo stesso Braida: “Se avessi avuto un Piano B nella vita, invece di fare il comico avrei fatto il notaio. Sono gli unici che ridono quando emettono la fattura.”

“Siamo felici di ospitare un artista del calibro di Beppe Braida, capace di coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età. “Risate & Magia” continua a offrire serate di qualità in una delle cornici più belle della nostra città. Vi aspettiamo!”, così l’Assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.