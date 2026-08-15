Bmx freestyle: Manuel Torello convocato in Nazionale per il campionato europeo

Vado Ligure fa capolinea in Europa. Manuel Torello parteciperà al campionato europeo assoluto di Darmstadt nella disciplina Bmx freestyle.

Il rider vadese, classe 2008, tesserato per la Polisportiva Quiliano Bike Speed Wheel ed allenato da Alessandro Barbero, vestirà la maglia azzurra dal 21 al 23 agosto in Germania.

È stato convocato in Nazionale: un riconoscimento prestigioso per il giovane rider vadese, che con impegno, talento e costanza si è guadagnato la maglia azzurra e la fiducia dei tecnici federali.

Dal 21 al 23 agosto Manuel rappresenterà l’Italia e i colori della Liguria sul palcoscenico continentale, confrontandosi con i migliori atleti europei della disciplina. A lui vanno gli auguri e il tifo di tutta la comunità, del Comune e della società.