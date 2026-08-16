Blackout a Varazze, il sindaco Pierfederici: “Serve un intervento definitivo”

Varazze. Sul blackout che ha spento buona parte della città tra la serata e le prime ore della mattina, erano circa le 5, interviene il sindaco, Luigi Pierfederici.

“Nelle ultime due serate alcune zone del centro cittadino sono state interessate da nuovi blackout, proprio nei giorni più importanti con importanti ripercussioni sulla nostra città.

Ciò non è accettabile – sottolinea il sindaco, Luigi Pierfederici – Gli interventi effettuati durante l’inverno hanno contribuito a ridurre i problemi che lo scorso anno avevano interessato, in particolare, la zona di ponente del centro cittadino già a partire dal mese di giugno. Quanto accaduto nelle ultime sere dimostra però che è necessario intervenire ulteriormente e complessivamente sull’infrastruttura”.

“Non si tratta soltanto di un disagio per residenti e visitatori. – rimarca- I blackout in piena stagione hanno inevitabili ripercussioni sul tessuto commerciale ed economico della città, mettendo in difficoltà attività ed esercizi proprio nelle serate di maggiore affluenza. Per questo già da domani sarà formalizzata a E-Distribuzione la richiesta di un urgente tavolo di confronto e di un intervento sulle cabine di trasformazione presenti nel centro cittadino, con l’obiettivo di verificare le criticità dell’attuale infrastruttura e individuare gli interventi necessari per arrivare a una soluzione definitiva”.

“Riteniamo inaccettabile – prosegue il primo cittadino – che episodi di questo tipo possano ripetersi, soprattutto in occasione del Ferragosto, quando Varazze vive uno dei momenti di maggiore affluenza dell’anno. L’obiettivo è chiaro. Non limitarci a gestire le emergenze, ma intervenire sulle cause e garantire una rete adeguata alle esigenze della città” conclude Luigi Pierfederici.