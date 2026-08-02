Bergeggi, controlli e rimozioni per il parcheggio selvaggio: “Priorità alla sicurezza e agli accessi al mare”

Bergeggi. Oggi, domenica 2 agosto, il Comune di Bergeggi, con la Polizia Municipale, ha effettuato un importante servizio di controllo e rimozione dei veicoli in sosta irregolare nelle aree di accesso al mare.

L’operazione è stata disposta per contrastare il fenomeno del “parcheggio selvaggio” che, soprattutto nel periodo estivo, impedisce il passaggio dei mezzi di soccorso, crea pericolo per pedoni e ciclisti e danneggia il decoro del nostro borgo.

“La sicurezza e la fruibilità delle nostre spiagge vengono prima di tutto – dichiara il Sindaco Maria Rebagliati. Ringrazio pubblicamente gli agenti della Polizia Municipale per il lavoro svolto con professionalità. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Chiedo ai cittadini e ai turisti la collaborazione: lasciare liberi gli accessi al mare e rispettare gli stalli di sosta in paese, significa garantire sicurezza a tutti e rispettare Bergeggi e i suoi cittadini”.

“Nelle scorse settimane – prosegue il primo cittadino – siamo finalmente riusciti a delimitare con appositi pali segnaletici il passaggio pedonale di Torre del Mare sulla via Aurelia e delimitato con new jersey un punto critico di via Colombo, entrambi oggetto di parcheggio selvaggio e che hanno sempre impegnato il corpo dei vigili altrimenti distolti dal controllo di altre zone del paese. Sistemati questi due punti estremamente critici, abbiamo lanciato questa operazione di tolleranza zero contro la sosta selvaggia”.

Le rimozioni hanno interessato veicoli parcheggiati in doppia fila, sugli stalli riservati e in zone di divieto di sosta in prossimità degli accessi al mare. L’Amministrazione Comunale ricorda che “i parcheggi autorizzati sono segnalati e che il rispetto del Codice della Strada è fondamentale per garantire l’intervento dei mezzi di emergenza e la mobilità di residenti e turisti”.

Bergeggi “conferma così il suo impegno per un turismo ordinato e sostenibile, a tutela della Bandiera Blu e della qualità della vita nel nostro paese”.