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Basket, successo a Savona per la prima edizione del torneo “Trincee Back On The Map”

Sport, inclusione e fair play protagonisti della manifestazione organizzata dall'ASD Dominix De Sann-A in collaborazione con il Centro regionale Libertas ed il patrocinio del Comune

Basket

Savona. Grande partecipazione e un’ottima cornice di pubblico hanno accompagnato la prima edizione del torneo di pallacanestro “Trincee Back On The Map”, andato in scena a Savona su iniziativa dell’ASD Dominix De Sann-A, in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria e con il patrocinio del Comune di Savona.

La manifestazione ha riunito otto squadre, di cui sei appartenenti alle categorie giovanili e due della categoria Over 40, dando vita a una giornata intensa di sport, divertimento e condivisione. Sul parquet si sono alternati giovani atleti e veterani, accomunati dalla stessa passione per la pallacanestro, in un clima di rispetto reciproco e fair play che ha caratterizzato l’intero evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’ASD Dominix De Sann-A, Pena Meija Emmanuel De Jesus, che ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

“A nome della Dominix De Sann-A e di tutti gli atleti che hanno preso parte alla prima edizione del torneo ‘Trincee Back On The Map’, desidero rivolgere un sentito ringraziamento Delegato del Coni di Savona e Presidente Regionale Libertas, Cav. Roberto Pizzorno, e all’Assessore allo Sport Francesco Rossello per la disponibilità dimostrata e per aver creduto in questa iniziativa fin dal primo momento.

Ci rende davvero orgogliosi sapere che, a sostenere e promuovere lo sport nella nostra amata Savona, ci siano persone animate da una sincera passione, non solo per il basket, ma per tutte le discipline sportive. Il loro supporto è stato determinante per la riuscita dell’evento e rappresenta uno stimolo a proseguire nell’organizzazione di manifestazioni capaci di unire sport, inclusione e socialità.”

Trincee

A suggellare la riuscita della manifestazione è stato anche il momento delle premiazioni. Al termine del torneo, il presidente dell’ASD Dominix De Sann-A, Pena Meija Emmanuel De Jesus, ha consegnato la maglietta ufficiale dell’evento al Delegato provinciale del CONI e Presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Cav. Roberto Pizzorno, e all’Assessore allo Sport del Comune di Savona, Francesco Rossello, quale segno di riconoscenza per il sostegno e la vicinanza dimostrati nei confronti dell’iniziativa.

La positiva riuscita della prima edizione di “Trincee Back On The Map” rappresenta un importante punto di partenza per l’ASD Dominix De Sann-A, che punta a trasformare il torneo in un appuntamento fisso del calendario sportivo savonese, continuando a promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione attraverso la pallacanestro. L’obiettivo è di organizzare a partire dal mese di ottobre un campionato provinciale.

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“Trincee Back On The Map”

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