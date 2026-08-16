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Piazza d'onore

Baseball, Serie C: la Cairese chiude al secondo posto mancando di un soffio i playoff

Baseball
La squadra di Serie C

Cairo Montenotte. Conclusa la prima parte della stagione in maniera “agrodolce” per la Cairese: il secondo posto dietro alla formazione di Torino dei Grizzlies non era l’obbiettivo.

“Non sempre le cose vanno come si programmano; onore ai Grizzlies che hanno dominato il campionato e complimenti al mister Rosso per il lavoro fatto con i suoi ragazzi. Complessivamente la squadra non è andata male, gli Under sono cresciuti, ma non sono bastati i 150 punti fatti a fronte dei 53 subiti. Senza infamia e senza lode anche il bilancio nelle giovanili dove sia gli Under 15 che gli Under 12 si sono piazzati a metà classifica. Si volta pagina e si parte alla grande per preparare la prossima stagione” è il commento dei dirigenti della Cairese.

Serie C. Nell’ultimo fine settimana di agosto la prima squadra biancorossa sarà presente al 1° Torneo Città di Riccione, per poi disputare a settembre un triangolare a Sannazzaro de’ Burgondi. Il fine stagione vedrà presenti i biancorossi a Torino al “Memorial Sellari”.

Under 18. La squadra inizierà con un paio di amichevoli (probabilmente a Novara) il percorso che la porterà a disputare il campionato 2027.

Under 15. La squadra, detentrice del Trofeo, parteciperà al Torneo Città di Rovigo dove cercherà di replicare il risultato dello scorso anno, mentre a settembre in collaborazione con il JFK Mondovi parteciperà alla Coppa Piemonte. Finale di stagione a novembre con il Torneo internazionale di Cavigal’s Cup di Nizza, in Francia.

Under 12, Settembre e ottobre con la Coppa Piemonte e ancora da definire il “Memorial Ricco” sul diamante di casa.

Baseball5. Ad Ottobre la Cairese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino sarà impegnata a difendere i colori della Liguria a Bari al Trofeo Coni 2026 al quale partecipa dal 2024.

La formazione Under 15

La formazione Under 15

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La formazione Under 12

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