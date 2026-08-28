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Baseball: la Cairese Under 15 vince il torneo Città di Rovigo

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La Cairese alla Premiazione

Il torneo di Rovigo inizia “bagnato” e la pioggia costringe gli organizzatori a spostare alcune partite. La Cairese però non perde la concentrazione e già nella gara di esordio contro il Livorno fa suo il risultato imponendosi con un netto 6 a 2.

La spedizione è composta dai giocatori cairesi Aiace Tommaso, Angoletta Martina, Cionti Jacopo, D’Onofrio Davide, Malatesta Francesco, Picciotto Dario, Picciotto Ettore, Raimondo Nicolò, Sechi Giulio, Totraku Orgest, con gli innesti Gennari Davide e Montani Davide dall’Avigliana e Larini Tommaso dall’Athetics Bologna a completare la rosa giocatori, capitanata da Aiace Daniele manager supportato da Ferrer Narciso, Sechi Marco e Malatesta Alberto.

Obiettivo era difendere il titolo conquistato la scorsa stagione e così è stato: con quattro vittorie e due sconfitte il titolo è tornato in Val Bormida, un risultato frutto di un ottimo lavoro di squadra e di un’ottima gestione del monte di lancio sul quale si sono alternati Cionti, Sechi, Aiace, Totraku, Raimondo, Montani e Gennari. Quest’ultimo ha vinto il premio come miglior lanciatore; significativo inoltre il premio a Montani Davide come MVP del torneo.

Per gli under cairesi settembre sarà un mese di sperimentazione con la collaborazione con JFK Mondovì in ambito di Coppa Piemonte e la nascita della formazione Under 18 che il 13 settembre farà la sua prima uscita a Vercelli.

In fermento anche la formazione seniores che dal 28 al 30 agosto sarà a Riccione per La Coppa dell’Adriatico ed affronterà: Riccione, Rimini, Nuove Pantere di Lucca, Blu Fioi di Ponzano Veneto, Lupi di Trento.

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Davide Gennari miglior lanciatore

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Davide Montani Mvp del Torneo

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I risultati del torneo di Rovigo

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La locandina del torneo di Riccione

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