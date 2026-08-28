Bando spiagge a Laigueglia: presentate 73 domande per 45 concessioni

Laigueglia. Si sono chiusi oggi (28 agosto), a Laigueglia, alle 13, i termini per la presentazione delle domande per partecipare al bando per l’assegnazione di 45 concessioni demaniali marittime.
Al termine della scadenza, le istanze presentate al protocollo del Comune risultano essere in totale 73. Per 26 lotti è stata presentata una sola domanda.
A questo punto l’iter prevede la composizione della commissione di gara, chiamata a valutare le domande sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare e dunque determinare l’assegnatario di ciascuna concessione.
Nel frattempo la stagione balneare proseguirà con le concessioni ancora affidate agli attuali titolari; la durata delle concessioni, come previsto dal bando, sarà di 5 anni.