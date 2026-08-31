Bando spiagge a Laigueglia, i Bagni Molo ed i Bagni Hotel i più ambiti

Laigueglia. Sono i Bagni Molo ed i Bagni Hotel gli stabilimenti balneari di Laigueglia per i quali sono state presentate più offerte nell’ambito del bando per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Quest’oggi, l’ufficio demanio del Comune ha determinato definitivamente il numero dei partecipanti alle gare per l’assegnazione delle 45 concessioni.
Scendendo più nel dettaglio, i lotti per i quali è stata presentata più di una domanda sono in seguenti: Bagni Tirreno (2 domande); Bagni St. Tropez (2 domande); Bagni Lido (2 domande); Bagni Molo (4 domande); Bagni Hotel Laigueglia (4 domande); Bagni Sonia (3 domande); Bagni Franco (3 domande); Bagni Ondina (3 domande); Ristorante Ondina (3 domande); Bagni Le Palme (2 domande); Bagni Irene (2 domande); Bagni Nettuno (2 domande); Bagni Rita (2 domande); Bagni Diana (2 domande); Bagni Lighea (3 domande); Bagni Sirena (2 domande); Bagni Laigueglia (2 domande); Bagni Framar (2 domande); Bagni Marinella (2 domande).
In totale, per 19 lidi sono state presentate in tutto 47 domande. I restanti 26 lotti, invece, hanno ricevuto una sola domanda di partecipazione.
I prossimi passi saranno la nomina della commissione aggiudicatrice che procederà all’apertura pubblica delle buste amministrative e alla verifica dei requisiti di partecipazione.
Nel frattempo la stagione balneare proseguirà con le concessioni ancora affidate agli attuali titolari; la durata delle concessioni, come previsto dal bando, sarà di 5 anni.