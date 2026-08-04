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Banco BPM Rari Nantes Savona, raggiunto l’accordo con il difensore Lorenzo Giribaldi

Lorenzo Giribaldi
Lorenzo Giribaldi

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per le prossime due stagioni agonistiche, con il difensore Lorenzo Giribaldi.

Lorenzo Giribaldi è nato a Palermo il 13 gennaio 2003. È cresciuto nell’Ortigia, dove ha esordito in Serie A 1 a 16 anni, con le cui squadre giovanili ha vinto 2 Scudetti Under 20 nel 2021 e 2022. Con la Nazionale Giovanile ha vinto la medaglia d’argento nel Campionato Mondiale Under 20 nel 2021

Afferma Lorenzo Giribaldi: “Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia del Savona, una società blasonata e molto importante nel panorama europeo. Per me rappresenta una grande opportunità e una nuova sfida che affronterò con entusiasmo, umiltà e tanta voglia di mettermi in gioco. Ringrazio l’Ortigia per il percorso fatto insieme e per aver contribuito alla mia crescita in questi anni. Adesso non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, conoscere i miei nuovi compagni e lavorare per dare il massimo e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Forza Savona ! “

Il presidente, Daniele Polti, dichiara: “Rivolgo un caloroso benvenuto a Lorenzo, che sono certo si troverà bene a Savona sotto l’esperta guida del direttore tecnico Alberto Angelini. L’arrivo di Giribaldi è un ulteriore importante tassello nella costruzione della squadra per la prossima stagione sportiva ”.

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