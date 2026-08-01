Balestrino, 150 mila euro per la sicurezza delle strade comunali: finanziato dal MIT un importante intervento sulla viabilità

Balestrino. Il Comune di Balestrino è tra gli enti beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei Piccoli Comuni, disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento, annunciato a livello nazionale con lo sblocco di 292 nuovi interventi per un valore complessivo di 40 milioni di euro, consentirà al Comune di realizzare un’importante opera di messa in sicurezza della viabilità comunale grazie a un contributo di 150.000 euro.

Nello specifico, il finanziamento è destinato a un intervento di messa in sicurezza del parcheggio comunale in località Prato del Guercio e della viabilità di collegamento al cimitero e al campo sportivo comunale, con opere di ripristino del parcheggio, della strada di accesso e del relativo percorso pedonale.

Per un territorio come Balestrino, caratterizzato da una viabilità che richiede costante manutenzione e interventi di prevenzione, si tratta di un investimento strategico che consentirà di migliorare la sicurezza di residenti e visitatori e di rendere più efficiente la rete viaria comunale.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Ministro Matteo Salvini e al viceministro Edoardo Rixi per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro Comune – dichiara il Sindaco di Balestrino Stefano Saturno –. Questo finanziamento rappresenta una risposta concreta alle esigenze del territorio e ci permetterà di intervenire su un’area particolarmente importante per la nostra comunità, migliorando la sicurezza della viabilità e dei collegamenti con servizi essenziali come il cimitero e il campo sportivo. Per un piccolo Comune, poter contare su risorse di questo tipo significa trasformare progetti necessari in opere reali, a beneficio dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale procederà ora con rapidità alle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento, con l’obiettivo di rendere disponibili nel più breve tempo possibile le opere finanziate.

Il risultato conferma l’attenzione del Governo verso i piccoli Comuni e la volontà di sostenere gli enti locali nella realizzazione di interventi concreti per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture, contribuendo a migliorare la vivibilità dei territori e la tutela delle comunità locali.

Foscolo (Lega): sbloccati dal Mit gli interventi per i Comuni di Balestrino e Calizzano

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sbloccato ulteriori 292 interventi per la messa in sicurezza delle strade dei piccoli Comuni, in gran parte del Nord Italia, compresa la Liguria. Ringrazio il viceministro al Mit Edoardo Rixi per il proficuo lavoro svolto e per i risultati raggiunti. Con questo decreto ministeriale, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, si amplia la platea dei piccoli Comuni che potranno realizzare interventi per ripristinare e mettere in sicurezza la viabilità locale, intervenendo su buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale. Si tratta di un provvedimento che consente di dare risposte rapide ai territori e di accelerare opere attese da tempo. Per la Liguria sono stati finanziati nove ulteriori interventi, per un valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro. Tra i Comuni della provincia di Savona interessati dai nuovi finanziamenti figurano Balestrino e Calizzano. A Balestrino sono stati assegnati 150 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza del parcheggio comunale in località Prato del Giardino e del relativo percorso pedonale di collegamento al cimitero e al campo sportivo. A Calizzano sono invece stati destinati 17.445 euro per i lavori di messa in sicurezza del patrimonio viario comunale”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.