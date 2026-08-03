Baia Alassio Auxilium, svelata la rosa: spicca il colpo “Dido” Faedo, ritorna Luca Garibbo

La Baia Alassio Auxilium ha definito la rosa che prenderà parte al campionato di Promozione 2026/2027. Un organico costruito dalla società insieme al direttore generale Daniele Taverna e al tecnico Enrico Sardo, con l’obiettivo di confermare il percorso iniziato nella passata stagione e proseguire sulla linea dell’equilibrio tra giocatori esperti e giovani del territorio. Dopo la salvezza conquistata da neopromossa nello scorso campionato, chiuso al nono posto, la formazione giallonera riparte da un gruppo in gran parte confermato e da alcuni nuovi innesti individuati per aumentare la competitività della squadra.

Tra i nuovi arrivi spicca Stefano “Dido” Faedo, elemento di esperienza e qualità che va a rinforzare l’organico a disposizione di mister Sardo. In attacco arriva Emanuele Trevisano, giocatore offensivo in grado di ricoprire sia il ruolo di punta centrale sia quello di esterno. Torna inoltre in giallonero Luca Garibbo, già protagonista con la maglia della Baia Alassio.

Completano il reparto offensivo Lorenzo Cassata, chiamato a dare il proprio contributo in zona gol, e Luca Beluffi, giovane talento pronto a misurarsi con il campionato di Promozione. Tra i pali arriva Alessandro Vinci, portiere dalle buone qualità tecniche.

La società ha dedicato particolare attenzione anche alla crescita dei giovani. A centrocampo entrano in rosa Giacomo Mallarino e Alessio Vindigni, entrambi classe 2007, mentre in difesa viene inserito Alfredo Parodi, classe 2008.

Il reparto portieri sarà composto da Lorenzo Annis, alla prima stagione in prima squadra, Giulio Testi (2008) e Federico Dessena (2009). Presenti in rosa anche Filippo Allais e Matteo Zambetti, entrambi classe 2009, inseriti nel progetto di crescita del settore giovanile.

Il gruppo riparte inoltre dalle conferme della scorsa stagione, con il capitano Ronny Sacco ancora al centro del progetto insieme al vice Amerigo “Lenny” Castagna. Confermati anche Simone Vinci, Endri Sufali, Davide Garibbo, Ayoub Messaoud, Filippo Ferraro, Eraldo Lufi, Fabrizio Castello e Federico Melegazzi.

Dalla Juniores vengono aggregati alla prima squadra Lorenzo Bologna, Octavian Donu, Andrea Volpe, Anas Zahir e Zakaria El Abolaoui, giovani cresciuti nel vivaio giallonero che avranno l’opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi.

“Affronteremo ogni partita con determinazione, umiltà e spirito di sacrificio – commenta il presidente Andreino Durante – con l’obiettivo di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e alla comunità di Alassio. Ci auguriamo che il pubblico possa seguirci numeroso allo Stadio Ferrando per sostenere le nostre vespe durante il campionato”.