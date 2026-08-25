Bagnino morto ad Andora, proposta la Medaglia al valor civile per Fabrizio Valente

​Liguria. ​”Esprimiamo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta oggi ad Andora e la vicinanza di Regione Liguria alle famiglie delle vittime. ​Fabrizio Valente, dopo aver portato in salvo una donna, è tornato in mare per tentare di soccorrere il marito​. Durante il secondo intervento, purtroppo, entrambi hanno perso la vita. Un gesto di grande coraggio, altruismo e senso del dovere, che ​a​bbiamo il dovere di ricordare”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore​ al Demanio marittimo e costiero Marco Scajola, in merito alla notizia della tragedia avvenuta oggi sulla spiaggia della Sacra Famiglia ad Andora.

“Condividiamo pertanto la proposta dell’onorevole Palo Barelli, presidente della Federazione Italiana Nuoto, di conferirgli la Medaglia al Valor Civile, come riconoscimento per aver messo la propria vita al servizio del prossimo. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti in questa drammatica giornata”​.

“Ringraziamo tutti i bagnini che ogni giorno lavorano con impegno e professionalità per tutelare le persone sulle nostre spiagge”, concludono Bucci e Scajola.

Il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza fa eco: “Oggi un dolore immenso ha colpito la nostra comunità. La Liguria piange un uomo straordinario, una presenza storica sui nostri litorali che ha dedicato l’intera vita alla sicurezza degli altri. Nelle acque di Andora si è consumata una drammatica tragedia con la scomparsa di Fabrizio Valente, figura simbolo del salvamento e punto di riferimento per l’intera costa. Di fronte a una coppia in grave difficoltà tra le onde, Fabrizio non ha esitato un solo istante. Con straordinario altruismo si è lanciato in mare, riuscendo prima a trarre in salvo la donna, per poi rituffarsi subito tra i marosi, senza risparmiarsi, nel disperato tentativo di raggiungere il marito. Un gesto di supremo senso del dovere, conclusosi nel modo più doloroso con la perdita di entrambe le vite”.

“Il suo sacrificio lascia un segno indelebile in tutti noi e testimonia l’inestimabile valore di chi vigila ogni giorno sulla vita altrui. Pertanto, come dichiarato negli scorsi minuti dal vicepremier Antonio Tajani, mi unisco con profonda convinzione all’iniziativa di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel chiedere al ministro dell’interno Matteo Piantedosi e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il conferimento della Medaglia al Valor Civile alla memoria di Fabrizio. Alla sua famiglia, ai suoi affetti e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato giunga il mio abbraccio più sincero”.