Auto va a sbattere mentre entra nell’area di servizio in A10: tre feriti

Savona. E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa sera sull’A10 all’altezza di Savona.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti dopo le 20 quando un’auto con cinque persone a bordo (tre donne e due uomini, tutti provenienti dalla provincia di Pavia e in Riviera per vacanza) è andata ad impattare contro lo spartitraffico che separa la carreggiata autostradale dall’ingresso all’area di servizio di San Cristoforo.

Sul posto sono giunte l’automedica del 118 insieme a tre ambulanze della Croce d’Oro di Albissola Marina e della Croce Verde di Albisola Superiore, oltre ai vigili del fuoco di Savona e al personale autostradale.

Viste le loro condizioni, tre dei passeggeri sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.