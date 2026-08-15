“Auto a fuoco a pochi passi dal bosco”: allarme sul Colle del Melogno, vigili del fuoco in azione

Savona. Allarme incendio. È scattato una manciata di minuti dopo le 9, ma le informazioni sull’accaduto sono ancora poche.

Quel che è certo, come documentato anche in un video inviato da un lettore, è che un’auto, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco sul Colle del Melogno.

A dare l’allarme, stando a quanto riferito, sarebbe stato un automobilista di passaggio.

Fiamme alte e fumo denso. Sul posto stanno inserendo i vigili del fuoco proprio in questi minuti.

Per fortuna, nessuno sarebbe rimasto ferito in seguito all’accaduto e il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo, evitando che si propagasse al bosco.