Arriva il maltempo, scatta l’allerta gialla per temporali anche sul savonese

Liguria. L’arrivo di fresche correnti atlantiche in quota determinerà un progressivo aumento dell’instabilità sulla nostra regione.

Assisteremo a un deterioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla mattinata di domani (20 agosto), con rovesci e temporali sparsi che potrebbero risultare anche di forte intensità.

Non assisteremo al transito di una perturbazione ben organizzata: questo comporterà una forte incertezza sulle tempistiche esatte e sulla precisa localizzazione dei fenomeni più intensi.

Pur in un contesto di elevata incertezza, il quantitativo di energia e umidità disponibile è notevole. Saranno quindi possibili: piogge forti con cumulate localmente elevate in breve tempo; grandinate di piccole o medie dimensioni; fenomeni vorticosi (trombe marine) lungo le coste e in mare aperto.

Alla luce dell’elevata probabilità di temporali anche di forte intensità è stata emessa un’allerta gialla per temporali sulle zone BCE dalle 10 alle 23:59 di domani, 20 agosto.

Dopo una probabile breve tregua delle precipitazioni nella sera/notte di giovedì, si attende un nuovo peggioramento per venerdì con piogge anche intense e mareggiata.

Lo scenario sarà meglio definito domani: seguire aggiornamenti.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/