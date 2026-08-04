Anziano si ribalta con l’auto a Celle Ligure: soccorsi mobilitati

Celle Ligure. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Celle Ligure, in via Sanda.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, intorno alle 18 e 30, un signore alla guida della sua auto si sarebbe ribaltato lungo la carreggiata, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rosa, del 118 e del personale dei vigili del fuoco: l’anziano è estratto dall’abitacolo pèer consentire l’azione dei sanitari.

Dopo le prime cure, il conducente è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. Secondo quanto appreso, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Non si esclude, tra i motivi del sinistro, un possibile lieve malore, con la successiva perdita di controllo della vettura.