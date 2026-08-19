Varigotti. Momenti di apprensione questa mattina a Varigotti, dove una donna ha accusato un malore mentre si trovava in una zona impervia – sul Sentiero del Pellegrino- nei pressi della chiesa medievale di San Lorenzo Vecchia, sul promontorio sopra la Baia dei Saraceni.

L’allarme è scattato poco dopo le 8. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Noli e il Soccorso Alpino, che hanno raggiunto la donna, prestandole le prime cure.

Vista la situazione e la difficoltà di accesso alla zona, è stato attivato anche l’elisoccorso Drago.

La donna è stata assistita e successivamente trasferita in elicottero all’ospedale San Paolo di Savona, dove è arrivata in codice giallo per gli accertamenti del caso.