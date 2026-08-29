Carcare. Grande affluenza, oggi alla rassegna storica carcarese dell’Antica fiera del bestiame, che da questa mattina, 29 agosto, ha visto l’esposizione di bovini, equini, ovini, caprini e animali da cortile messi in mostra per l’occasione dagli allevatori del territorio a cui si ispira la festa che quest’anno spegne cento candeline. Un secolo di storia e tradizione, come ha ribadito il sindaco Rodolfo Mirri durante l’inaugurazione con le autorità, i rappresentanti della Regione, delle forze dell’ordine e numerosi amministratori locali.

Presente anche una delegazione del comitato “No Inceneritore”, che ha diffuso informazioni e volantini ai visitatori della fiera in merito alla battagli contro la realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida.

Domani proseguono i festeggiamenti con il seguente programma.

Domenica 30 agosto

Ore 8:30: Mercato produttori locali – Piazza Caravadossi – Ore 9: Hobbisti nel centro storico – Dalle ore 12 alle ore 24: Street Food in Piazza Caravadossi – Dalle ore 9: Mercato riviera delle Palme in Piazza Caravadossi

Ore 19: 3ª ed. Man VS Food in Piazza Sapeto – Pro Loco in Piazza Genta: stand gastronomico + giochi per bambini

Ore 21: Presentazione CARCARESE Calcio in Piazza Caravadossi

Lunedì 31 agosto – 1 settembre 2026

Carcare – presso il Palco Istituzionale, Via Naronti: Dalle ore 19: Convegni “sulla 100ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame”.