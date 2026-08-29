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Tradizioni

Antica Fiera del Bestiame a Carcare, grande affluenza alla rassegna centenaria fotogallery

Presente alla rassegna anche il Comitato "No inceneritore" che ha divulgato la battaglia contro l'impianto in Valbormida

cent'anni fiera bestiame carcare

Carcare. Grande affluenza, oggi alla rassegna storica carcarese dell’Antica fiera del bestiame, che da questa mattina, 29 agosto, ha visto l’esposizione di bovini, equini, ovini, caprini e animali da cortile messi in mostra per l’occasione dagli allevatori del territorio a cui si ispira la festa che quest’anno spegne cento candeline. Un secolo di storia e tradizione, come ha ribadito il sindaco Rodolfo Mirri durante l’inaugurazione con le autorità, i rappresentanti della Regione, delle forze dell’ordine e numerosi amministratori locali.

Presente anche una delegazione del comitato “No Inceneritore”, che ha diffuso informazioni e volantini ai visitatori della fiera in merito alla battagli contro la realizzazione di un termovalorizzatore in Valbormida.

Domani proseguono i festeggiamenti con il seguente programma.

Domenica 30 agosto
Ore 8:30: Mercato produttori locali – Piazza Caravadossi – Ore 9: Hobbisti nel centro storico – Dalle ore 12 alle ore 24: Street Food in Piazza Caravadossi – Dalle ore 9: Mercato riviera delle Palme in Piazza Caravadossi
Ore 19: 3ª ed. Man VS Food in Piazza Sapeto – Pro Loco in Piazza Genta: stand gastronomico + giochi per bambini
Ore 21: Presentazione CARCARESE Calcio in Piazza Caravadossi
Lunedì 31 agosto – 1 settembre 2026
Carcare – presso il Palco Istituzionale, Via Naronti: Dalle ore 19: Convegni “sulla 100ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame”.

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A Carcare inaugurato il centenario dell’Antica Fiera del Bestiame
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