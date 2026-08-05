Andrea Castellini a un passo dalla presidenza del Parco del Beigua: “Un onore immenso”

Stella. A un passo dalla presidenza del Parco del Beigua, Andrea Castellini, già sindaco di Stella. Manca poco, infatti il Consiglio del Parco si insedierà ufficialmente una volta completato l’ultimo passaggio istituzionale, cioè l’ufficializzazione della nomina con Decreto del presidente della Giunta regionale.

C’è soddisfazione nelle parole di Castellini che si prepara a ricevere questo nuovo incarico, una volta che ci sarà la firma di Marco Bucci. “Esprimo il più sincero e profondo ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata”.

Ieri la riunione della Comunità del Parco del Beigua. Come detto il Consiglio del Parco si insedierà ufficialmente una volta completato l’ultimo passaggio.

“Per me è un immenso onore essere stato proposto alla guida di una delle realtà ambientali più straordinarie del nostro Paese, riconosciuta anche come Geoparco UNESCO, – sottolinea Castellini con orgoglio. – Il mio obiettivo primario sarà la valorizzazione di ogni singolo tassello che compone il mosaico del Beigua: dagli habitat preziosi per la conservazione della biodiversità alla straordinaria diversità geologica, dal fitto reticolo di sentieri che attraversa il Parco e collega il versante padano con quello tirrenico, al ricco patrimonio di storia e cultura dei piccoli borghi”.

“Uno straordinario connubio tra mare e monti, due ambienti diversi ma saldamente interconnessi, che nell’immaginario collettivo sono spesso percepiti come lontani. Sarà nostro compito – spiega – dimostrare quanto siano invece reciprocamente custodi e polmoni l’uno dell’altro, integrando la costa e l’entroterra in un’unica visione strategica di turismo sostenibile e vita quotidiana“.

“Un’attenzione costante sarà mantenuta anche sul tema del titanio, in continuità con le posizioni ribadite più volte a voce alta e unanime dalla comunità locale. Non ci saranno aperture, tentennamenti o compromessi: la salvaguardia del territorio, della biodiversità e dei valori rappresentati dal Geoparco UNESCO viene prima di qualsiasi altro interesse”.

“Guardiamo al futuro con determinazione, – prosegue – pronti a lavorare insieme: sindaci, istituzioni, associazioni, operatori locali e cittadini, per far risplendere il Parco del Beigua come merita” conclude.