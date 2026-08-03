Andora, iniziati i lavori di arginatura del Rio Duomo in località Molino Nuovo

Andora. Sono iniziati ad Andora i lavori di Arginatura del Rio Duomo – Lotto II, un intervento strategico per la messa in sicurezza del territorio e la riduzione del rischio idrogeologico.

L’opera interessa il tratto del Rio Duomo che costeggia un’importante area residenziale di Molino Nuovo. Il corso d’acqua era già stato interessato da un primo lotto di lavori e questo nuovo intervento consentirà di completare il percorso di messa in sicurezza dell’area.

L’investimento complessivo ammonta a 578.083,56 euro, finanziati dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Liguria, con una quota di cofinanziamento del Comune di Andora pari a 28.904,18 euro.

“È un passo importante verso la definitiva messa in sicurezza della zona – dichiara il sindaco Mauro Demichelis, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al cantiere –. L’intervento prevede il rifacimento dell’argine sinistro del Rio Duomo ed è finanziato quasi interamente con risorse statali e regionali, grazie ai fondi che il Comune è riuscito a ottenere presentando la necessità dell’opera. Lungo l’argine sorge anche la chiesetta di San Sebastiano: nell’ambito dell’intervento sarà realizzata anche una stradina che ne faciliterà l’accesso”.

“L’opera rappresenta un ulteriore tassello del programma di interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza dei cittadini. La nuova arginatura contribuirà a ridurre il rischio di esondazioni in occasione di eventi meteorologici intensi, limitando il pericolo di allagamenti e contribuendo a prevenire danni a persone, abitazioni, infrastrutture e attività presenti nell’area, rendendo il territorio più sicuro e resiliente di fronte agli eventi calamitosi”.