Andora, divieto di balneazione tra bagni Porto e bagni Ama e balneari pronti a chiedere i danni a Rivieracqua. Il Comune: “Li sosterremo”

Andora. Il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha firmato questo pomeriggio un’ordinanza di divieto di balneazione, a scopo precauzionale, nel tratto di litorale compreso tra i Bagni Porto e i Bagni A.M.A., a seguito dei risultati anomali dei campionamenti delle acque effettuati dopo gli ultimi episodi temporaleschi.

I precedenti prelievi, effettuati l’11 agosto, avevano dato esito regolare.

“Sono furioso – ha dichiarato Demichelis – Il gestore Rivieracqua non si rende conto delle conseguenze economiche e di immagine che ricadono sulle attività a causa di una gestione inadeguata dei controlli sulla rete e delle richieste di intervento: Rivieracqua, non ha segnalato rotture delle condotte fognarie, perdite, né problematiche. Nei giorni scorsi gli uffici comunali avevano sollecitato Rivieracqua a effettuare controlli approfonditi, anche a seguito di alcune segnalazioni da parte di privati che riferivano di sentire miasmi all’altezza di via Roma”.

“Non ci hanno risposto per ore. Quando sono arrivati a fare i controlli e sono intervenuti, hanno riferito agli uffici comunali che era tutto a posto e che il flusso di liquami nelle condotte non aveva raggiunto il limite, attestandosi intorno al 75%. Secondo quanto riferito da Rivieracqua agli uffici comunali, i miasmi erano riconducibili a questa situazione”.

“Abbiamo comunque preteso che Rivieracqua effettuasse una pulizia straordinaria delle condotte fognarie del litorale, intervento che è stato eseguito. I miasmi sembravano rientrati – prosegue Demichelis – Parallelamente, il Comune ha effettuato, attraverso la ditta incaricata, le verifiche di propria competenza sui rii, sulle acque bianche e sul reticolo delle acque meteoriche, senza rilevare problematiche”.

“Oggi i risultati dei campionamenti evidenziano parametri regolari in alcune zone, un lieve superamento al molo Thor Heyerdahl e valori più elevati all’altezza della spiaggia della Guardia di Finanza e dei Bagni A.M.A. Se parte delle anomalie può essere riconducibile alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, che hanno riversato in mare ingenti quantitativi di acqua provenienti dall’entroterra, Rivieracqua avrebbe probabilmente potuto verificare subito e risolvere eventuali ulteriori problematiche della rete fognaria che possano spiegare i valori più elevati di oggi rispetto a quelli regolari riscontrati nei giorni scorsi”.

L’ordinanza è stata adottata dall’amministrazione “per tutelare la salute pubblica, sulla base degli esiti dei campionamenti, in attesa di ulteriori verifiche e dei nuovi risultati di successive analisi”.

Anche i gestori degli stabilimenti balneari hanno annunciato di essere pronti a chiedere i danni a Rivieracqua per gli eventuali mancati incassi e l’amministrazione li sosterrà in questa battaglia.

“Abbiamo subito trasmesso gli esiti degli esami a Rivieracqua, richiamandola alle sue responsabilità: le faremo avere il conto dei costi derivanti da ogni minuto di vigenza dell’ordinanza che sono stato costretto ad adottare, a causa di una gestione che oggi pare, salvo prova contraria, del tutto inadeguata al periodo e non in linea con le competenze e gli obblighi del gestore, che evidentemente non ha risposto efficacemente alle richieste di intervento formulate dagli uffici comunali”, conclude Demichelis.