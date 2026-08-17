Andora, biciclette elettriche per la polizia locale per i controlli sulla pista ciclabile

Andora, Polizia locale in bici per i controlli sulla pista ciclabile. Gli agenti di Andora ora da qualche giorno possono contare anche su due biciclette elettriche a pedalata assistita, destinate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel centro urbano e sulla pista ciclopedonale, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile nel territorio comunale.

Le biciclette sono distinguibili per la caratteristica livrea della Polizia Locale stabilita da Regione Liguria e sono dotate di lampeggiante, bauletto portadocumenti e altri accessori che permettono agli agenti di operare efficacemente durante il presidio del territorio ed i controlli di ordinanza.

Le nuove biciclette si aggiungono alla dotazione di mezzi a basso impatto ambientale del Comando di Polizia Locale, che già comprende due scooter elettrici.

Una terza bicicletta elettrica, anche questa con livrea dedicata, è stata invece destinata al personale dell’Ufficio Tecnico comunale, sempre per i servizi di loro competenza lungo la pista ciclopedonale.

“L’obiettivo è quello di promuovere e incentivare l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, oltre che essere presenti lungo tutto il percorso della pista ciclabile e gli incroci con la viabilità urbana e pedonale – ha dichiarato Mauro Demichelis- Verso Andora c’è un costante afflusso di turisti attraverso la ciclabile che pensiamo si incrementerà sempre più nel tempo. In questo modo saranno più comodi e adeguati ai luoghi sia i controlli della polizia locale che da parte degli uffici tecnici comunale che si occupano degli interventi di manutenzione”

Sempre sulla pista ciclabile nei giorni scorsi sono state installate ulteriori telecamere di video sorveglianza. “Obiettivo è garantire totale copertura e prevenire episodi di vandalismo” – ha dichiarato il sindaco Demichelis.

Telecamere di video sorveglianza sono state posizionate anche in piazza Santa Maria.