Andora, al via l’installazione di posa bici per parcheggiare in sicurezza

Andora. Ha preso sulla passeggiata di Levante l’installazione dei nuovi posabici “Pinz Bike”, studiati per consentire il fissaggio delle biciclette anche al telaio e garantire in questo modo una maggiore sicurezza.

Dal design essenziale e contemporaneo, i nuovi posabici verranno installati progressivamente in tutte le zone centrali e strategiche della città.

Spiega l’assessore all’Arredo urbano Alexandra Allegri: “Il nostro progetto di mobilità sostenibile va avanti. Dopo l’apertura della pista ciclopedonale principale e della tratta che collega la passeggiata di Ponente con il Parco della Farfalle, va sempre più crescendo la presenza di ciclisti in diverse zone cittadine. Da qui la necessità di garantire loro un’adeguata accoglienza e al tempo stesso mantenere l’ordine e il decoro”.

“In totale, in questa prima tranche, cui ne seguiranno altre, verranno installati una cinquantina di posabici. Proseguiamo con una visione attenta all’ambiente e all’arredo urbano” conclude l’assessore andorese.