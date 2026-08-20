Allerta meteo: domani il polo natatorio “Zanelli” e la piscina di Luceto chiusi fino alle 15

Savona. Domani, venerdì 21 agosto, il polo natatorio comunale “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona e la piscina comunale di Luceto ad Albisola Superiore rimarranno chiuse fino alle ore 15,00, salvo ulteriori proroghe, a causa dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile dalle ore 3,00 alle ore 14,59 di venerdì 21 agosto.
Pertanto, tutte le attività per il pubblico e tutti gli allenamenti fino alle ore 15,00, sono annullati.
Quini, domani, venerdì 21 agosto, il polo natatorio comunale “Zanelli” in Corso Colombo 3 a Savona e la piscina comunale di Luceto ad Albisola Superiore apriranno alle ore 15,00, salvo ulteriori proroghe dell’allerta meteo arancione.
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