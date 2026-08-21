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Prevenzione

Allerta meteo, Anas dispone la chiusura del ponte sull’Aurelia tra Savona e Vado

A tutela della sicurezza della circolazione

Lavori ponte Zinola torrente Quiliano

Quiliano. A causa dell’allerta meteo arancione e delle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni intense, Anas ha disposto la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, del ponte sul torrente Quiliano (al chilometro km 578,515) sulla via Aurelia. Ciò a tutela della sicurezza della circolazione.

Come già spiegato ieri da IVG, Anas ha trasmesso ai Comuni interessati e agli altri enti competenti i chiarimenti richiesti in merito alle opere provvisionali di cantiere attualmente presenti nell’alveo del torrente Quiliano, nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte lungo la via Aurelia, tra Savona e Vado Ligure.

Nel documento, Anas ribadiva che “in caso di allerta meteo gialla le lavorazioni all’interno dell’alveo verranno immediatamente sospese e maestranze e mezzi d’opera allontanati dal corso d’acqua. In caso di allerta arancione o rossa sono previste ulteriori misure di messa in sicurezza del cantiere, compresa l’eliminazione delle opere rimovibili o il loro adeguato ancoraggio”.

Per quanto riguarda la viabilità, Anas ha disposto “specifiche procedure di presidio e monitoraggio dell’infrastruttura e dell’alveo. In caso di allerta arancione o rossa è prevista la chiusura preventiva al traffico del tratto della via Aurelia in corrispondenza del ponte, per l’intera durata dell’allerta, mentre in caso di allerta gialla il tratto sarà costantemente monitorato e potrà essere chiuso qualora le condizioni idrometriche evidenzino potenziali situazioni di pericolo per la circolazione”.

Una decisione analoga è stata presa sul territorio di Arenzano, dove è stata attivata la chiusura del tratto compreso tra il km 547,458 e il km 547,618, in entrambe le direzioni, in corrispondenza della galleria Pizzo.

Il traffico viene deviato sulla viabilità locale e sull’autostrada A10.

Anas raccomanda agli utenti di prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e di informarsi preventivamente sulle condizioni di transitabilità della rete stradale. Le squadre Anas sono impegnate nel monitoraggio costante delle condizioni meteo e della rete viaria al fine di consentire la riapertura dei tratti interessati non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza.

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