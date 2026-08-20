Allerta gialla, il maltempo sta colpendo il levante ligure: forti temporali e allagamenti a Genova e nel Tigullio

Liguria. Come annunciato, l’ondata di maltempo prevista per queste ore sta colpendo la Liguria, in particolare il levante. Se nel savonese infatti, nonostante sia scattata l’allerta gialla, nel momento in cui scriviamo (a metà mattinata del 20 agosto, ndr) la situazione è tranquilla con qualche raffica di vento ma non si sono ancora registrate precipitazioni, i forti temporali stanno interessando soprattutto Genova e il Tigullio.

Da poco prima dell’alba nubi cariche di acqua e di energia provenienti dal mare sono spinte, in una forma a v, soprattutto verso il capoluogo ligure, il golfo Paradiso e la costa tra Chiavari e Lavagna.

È esattamente qui, sul bacino dell’Entella, tra Chiavari e Lavagna, che si sono già registrati i primi disagi. Allagamenti hanno interessato negozi, fondi e scantinati di alcune vie oltre che sottopassi, presidiati da vigili del fuoco, polizia locale e polizia stradale.

A Lavagna, i pompieri hanno salvato un autotrasportatore rimasto bloccato all’interno del suo furgone: il mezzo era andato in avaria in un sottopasso allagato, appunto. Numerosi gli interventi soprattutto nel levante genovese. Sempre il Comune di Lavagna, a causa degli allagamenti che interessano i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico, invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

Arpal riporta che i pluviometri hanno registrato cumulate orarie molto elevate. Uno dei dati più significativi sono i 103 millimetri di pioggia caduti in un’ora a Chiavari, dove è scattato l’allarme di soglia.

Intorno alle 8 del mattino alcuni forti temporali si sono formati in mare davanti a Genova, con colonne di pioggia visibili a distanza dalla costa.

Le stesse piogge, si sono ben presto estese alla città, dove si stanno verificando forti precipitazioni con tuoni e fulmini. La sala operativa regionale della protezione civile monitora l’evolversi della situazione sul territorio: il centro meteo di Arpal è al lavoro con i previsori per un aggiornamento nelle prossime ore.