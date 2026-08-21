Allerta arancione: sulla Liguria temporali con fulmini, grandine e colpi di vento

Liguria. Resterà in vigore fino alle 15 di oggi l’allerta arancione per temporali (il massimo grado per questo tipo di evento meteo) diramata ieri da Arpal per il centro levante della Liguria (zone B, C ed E) e iniziata alle 3 della scorsa notte. Dalle 15 alle 17 sulla stessa zona sarà allerta gialla. Il ponente, invece, sarà interessato da allerta gialla sempre fino alle 15 di oggi.

Come evidenziato da Arpal, sul Mar Ligure si sta osservando la risalita di una più estesa e strutturata serie di celle temporalesche, accompagnate da fulmini, grandine e colpi di vento, che saranno da seguire con estrema attenzione nelle prossime ore.

Nelle ultime ore, il pluviometro di Vicomorasso a Sant’Olcese ha superato la soglia della precipitazione molto forte, con 51.6 millimetri l’ora. Anche il pluviometro di Ranzo ha raggiunto la soglia della precipitazione molto forte, con 51 millimetri l’ora; in precedenza Montoggio è arrivato a 65.6 millimetri l’ora. Poco dopo le 8 di questa mattina, a Levanto sono caduti oltre 15 millimetri di pioggia in 5 minuti. Dalla mezzanotte sono stati registrati 25mila i fulmini, a fronte degli oltre 132.500 della giornata di ieri.

I livelli idrometrici al momento non registrano incrementi significativi, anche se nelle aree interessate dalle precipitazioni di cui sopra si verificano già allagamenti della sede stradale.

Al momento celle temporalesche stanno interessando il savonese e lo spezzino. Non vengono segnalati particolari criticità, sotto i livelli di guardia anche i principali fiumi e torrenti, che non registrano incrementi significativi.

Il presidente della Regione Marco Bucci sta seguendo la situazione in costante contatto con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che si trova nella Sala operativa della Protezione civile, aperta per tutta la durata dell’allerta meteo: “Al momento il fronte principale della perturbazione si sta spostando rapidamente da ponente verso levante – spiega l’assessore – questo evita le cumulate significative che invece abbiamo registrato nella giornata di ieri, in particolare nel Tigullio con oltre 200 millimetri nelle 24 ore a Chiavari. Questa zona rimane quella maggiormente attenzionata. Pochi minuti fa è arrivata in sala operativa la segnalazione di alberi caduti sulle alture di Sestri Levante, in frazione San Bernardo Costa Rossa, dove stanno operando i Vigili del fuoco. Continueremo a monitorare l’andamento della perturbazione fino al primo pomeriggio quando dovrebbe spostarsi verso la Toscana. Significativo il dato relativo alle fulminazioni che rivelano l’energia in campo e la portata dei temporali in atto. Per questo rinnovo l’invito alla prudenza rivolto a tutti i cittadini”, conclude Giampedrone.