Alcolici venduti dopo le 21, il Comune di Albenga dispone la chiusura di due attività

Albenga. Per indicazioni del sindaco Riccardo Tomatis e dell’amministrazione comunale di Albenga sono stati incrementati i controlli sia ai frequentatori che alle attività commerciali di alcune zone della città. È in questo contesto che é stata disposta la chiusura temporanea di due attività di vendita di vicinato che hanno violato ripetutamente l’ordinanza sindacale numero 223 del 2026, che vieta la vendita di alcolici dopo le 21.

Il provvedimento era stato adottato anche con l’obiettivo di contribuire alla tutela dell’ordine pubblico e della vivibilità nelle ore serali e notturne, in particolare alla luce delle segnalazioni ricevute durante il periodo estivo dai residenti per schiamazzi, assembramenti e situazioni di disturbo, con particolare riferimento alla zona di Vadino.

Ed è proprio nell’ambito dei controlli e dell’attività di presidio del territorio che la Polizia Locale ha accertato una serie di violazioni a carico di due esercizi commerciali.

In particolare al civico 44 di Pontelungo sono state accertate ben 12 violazioni in appena quattro serate. Una reiterazione che ha portato il Comune ad adottare un provvedimento di chiusura per 10 giorni.

Il secondo esercizio, “La Bottega” di via Piave, è stato invece sanzionato per tre violazioni, commesse in tre giornate differenti. In questo caso il sindaco ha disposto la chiusura per 5 giorni.

I provvedimenti sono arrivati al termine del procedimento amministrativo previsto dalla normativa.

“L’ordinanza sul divieto di vendita di alcolici dopo le 21 è stata adottata per contribuire a tutelare la sicurezza, l’ordine pubblico e la vivibilità del territorio – sottolinea il sindaco Riccardo Tomatis -. Durante l’estate abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dei residenti, soprattutto nella zona di Vadino, relative a schiamazzi e situazioni di disturbo nelle ore serali e notturne pertanto abbiamo chiesto un aumento dei controlli in quelle zone sia da Parte delle forze dell’ordine che da parte della Polizia locale. L’obiettivo non è penalizzare le attività commerciali che rispettano le regole, ma intervenire nei confronti di chi non lo fa, soprattutto quando le norme sono state introdotte per tutelare la tranquillità dei residenti e prevenire situazioni che possono avere ricadute sull’ordine pubblico. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane”.